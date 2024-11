Edvaldo: “completamos o projeto que elaboramos para a região”

O prefeito Edvaldo Nogueira inaugurou, nesta terça-feira, 19, mais uma área de lazer para a população: a praça Izabel Martins, no bairro Soledade. Fruto de um investimento de R$ 819 mil, a obra atende a uma demanda da população, que aguardava ansiosamente pelo novo equipamento. O espaço possui academia de ginástica ao ar livre, parque infantil, bancos e mesas em concreto, além de iluminação em LED, acessibilidade e paisagismo. Para Edvaldo, a entrega da praça “coroa o projeto que foi idealizado para a região, que agora conta com infraestrutura, dignidade e qualidade de vida”.

“Este é um momento de grande felicidade. Quando retornei à Prefeitura, em 2017, me comprometi em mudar a realidade das pessoas que residem nesta localidade e assim foi feito. Realizamos a infraestrutura dos loteamento, com a implantação do sistema de drenagem e a pavimentação de 21 ruas. Mas ficou faltando a cereja do bolo, que era a construção de uma área de lazer. No ano passado, dei a ordem de serviço e hoje, entrego para a população, concluindo um ciclo de desenvolvimento na comunidade. É uma praça maravilhosa, com parquinho para as crianças, área de ginástica ao ar livre, bancos, e toda a estrutura necessária para que os moradores desfrutem. Esse é o meu compromisso, trabalhar para as pessoas que mais precisam”, destacou.

No local, foram realizados os serviços de pavimentação em concreto, instalada uma academia de ginástica ao ar livre, parque infantil, bancos e mesas em concreto, além de iluminação em LED, acessibilidade e paisagismo. De acordo com o secretário municipal da Infraestrutura e presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização, Sérgio Ferrari, para a construção da praça Izabel Martins foi realizado um amplo serviço de drenagem de águas pluviais com foco em evitar alagamentos.

“A ideia era construir uma praça que agregasse a comunidade, no sentido de oferecer espaço para criança, para o lazer e para a prática de atividades físicas. Esse é um padrão de todas as praças da cidade. Nessa área não havia nenhuma praça quando o prefeito entregou a infraestrutura, ele se comprometeu em construir a área, que está sendo muito bem abraçada pela comunidade. Fizemos um amplo serviço de drenagem na área para evitar que ela fique alagada durante os períodos de chuva e garantir que as pessoas aproveitem bastante dessa novidade”, detalhou.

Comunidades transformadas

Vereador eleito e morador do bairro, Fábio Meireles acompanhou a entrega da praça e destacou a relevância do trabalho executado pela gestão municipal na zona Norte da cidade. No local, a Prefeitura investiu, nos últimos anos, mais de R$ 9 milhões em obras estruturantes para levar mais qualidade de vida e dignidade aos moradores da região.

“Quero registrar não o agradecimento de um político, mas de um morador da zona Norte, que viu essa região ser transformada por um prefeito comprometido com os aracajuanos, especialmente os que mais precisam. Quem conheceu os bairros desta localidade antes de Edvaldo sabe a verdadeira mudança que a sua administração operou nas comunidades. Hoje, Aracaju conta com a marca deste grande gestor”, afirmou.

A dona de casa Ana Paula dos Santos, que mora no loteamento Izabel Martins com seus três filhos, também recebeu a importância dos investimentos feitos pela administração no local. Para ela, contar com uma área de lazer para as crianças, perto de casa, “é uma grande alegria”.

“Aqui não tinha nada para as crianças. Eu, por exemplo, tenho três filhos e, quando eles queriam brincar, eu os levava para outro ponto. Hoje, temos uma praça para chamar de nossa. Estou muito feliz com isso, pois todos nós estávamos precisando dessa novidade por aqui, para aproveitar ainda mais as mudanças que a Prefeitura trouxe para o loteamento”, comemorou.

Foto: Marcos Panxão/PMA