Edvaldo enaltece a valorização profissional dos colaboradores

A Prefeitura de Aracaju promoveu, na manhã desta quinta-feira, 31, um evento especial em homenagem ao Dia do Servidor Público, proporcionando um momento de confraternização, relaxamento e valorização aos colaboradores, com meditação e aula de yoga. O evento contou ainda com a presença do prefeito Edvaldo Nogueira, que expressou gratidão a cada servidor pelo empenho e dedicação demonstrados ao longo da gestão.

“A Prefeitura avançou de maneira significativa nos últimos anos e isso só foi possível por causa da dedicação de cada um dos 16 mil servidores. Realizamos grandes obras, mudamos áreas essenciais como a educação, saúde, assistência, mobilidade, entre outras, e foi através de conjunto de mulheres e homens que compõem a nossa gestão que alcançamos resultados tão significativos. E foi por reconhecer o trabalho dos trabalhadores que nos debruçamos para manter o pagamento dos salários em dia e para reconhecer os direitos. Tenho consciência de ter cumprido o meu dever como gestor da capital. Hoje, quando olho para Aracaju, vejo a marca que deixarei, juntamente com cada um de vocês”, destacou.

O evento ocorreu no auditório do Centro Administrativo e contou com a participação de servidores de diversos setores que puderam desfrutar das atividades voltadas ao bem-estar. Estiveram presentes também os secretários municipais da Comunicação, Elton Coelho; do Planejamento, Orçamento e Gestão, Michele Lemos; da Articulação Política e das Relações Institucionais, Hallison Sousa; da Assistência Social, Rosária Rabelo, e o diretor da Escola de Governo e Administração Pública, Bosco Rolemberg.

Representando todos os servidores, o diretor da Escola de Governo e Administração Pública, Bosco Rolemberg, fez uma homenagem ao prefeito Edvaldo Nogueira. “Eu tive uma vida dedicada ao coletivo, mas foi com Edvaldo que eu aprendi, na prática, a escolher e equilibrar os objetivos políticos e objetivos de realização pessoal e profissional. Aprendi também com ele que a política é resolver e atender as necessidades da população. Também aprendi com Edvaldo a sair da rotina e que, na gestão pública, o servidor público tem que estar antenado com tudo o que está acontecendo no mundo, e a buscar soluções novas para os problemas”, afirmou.

Valorização dos servidores

O evento não apenas celebrou o Dia do Servidor Público, mas também reforçou o compromisso da Prefeitura em promover a saúde mental e o bem-estar dos colaboradores, aspectos essenciais para o fortalecimento da gestão pública. A principal atividade foi a sessão de yoga e relaxamento conduzida pela terapeuta Simone Azevedo, que guiou os presentes em exercícios de respiração e alongamentos, promovendo um espaço de descontração e cuidado pessoal.

Após as atividades, todos os participantes foram convidados para um coffeebreak, que serviu como um momento de confraternização e interação entre os servidores. Durante a celebração, o prefeito Edvaldo Nogueira destacou a importância da valorização dos profissionais que atuam na administração pública, enfatizando que o sucesso das políticas municipais é resultado do trabalho coletivo e comprometido de cada um.

A secretária municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, Michele Lemos, destacou a importância desse momento promovido pela gestão aos seus colaboradores. “Em comemoração ao dia dos servidores, que são os nossos profissionais que nos ajudam tanto no nosso dia a dia, é importante nós valorizarmos, não só no dia a dia, com toda a ambientação que a gente faz, mas também proporcionando esse dia com coffee break, com lazer, para deixá-los cientes da importância do que eles oferecem para a comunidade, para além do trabalho que realizam. Toda a atitude que os servidores fazem, reflete para a cidade. Então isso é louvável e deve ser sempre enaltecido pelos gestores”, disse.

Yoga e relaxamento

Durante a sessão de relaxamento, a terapeuta Simone Azevedo promoveu aos servidores a prática do yoga, trabalhando o corpo, a mente e as emoções. “Neste momento em que a gente vive em um mundo de muitas demandas, de muitas dores, de muitas doenças, a yoga traz realmente uma cura, não só do físico, mas das questões mentais e emocionais. Se a yoga for feita com frequência, gera muitos resultados em questões como ansiedade e insônia. É importantíssimo os servidores trabalharem de forma mais leve, com mais foco, com mais tranquilidade. É muito bom trabalhar essas práticas com eles. Estou muito feliz por essa oportunidade de passar um pouquinho desse conhecimento que é milenar”, declarou.

A servidora Pollyana Santana Kitawara participou da atividade e disse estar bastante agradecida à gestão por promover momentos como esse. “Essa atividade é muito rica porque, como a gente vive em momento de tensão, principalmente porque temos grandes responsabilidades, esta ação faz com que a gente fique mais leve. A yoga faz com que a gente cuide da nossa criança interior, cuide de nós mesmos. É muito importante a Prefeitura cuidar dos servidores. Desta forma a gente faz o nosso serviço ainda melhor. É gratificante nós trabalharmos com essa qualidade de vida o tempo todo, e se a gente está bem, consegue passar isso para os profissionais, e cria um ciclo do amor, um ciclo bom”, disse.

Quem também participou foi a servidora Adriana Silva. “É muito importante esse olhar da gestão para nós, servidores, esse reconhecimento ao nosso profissionalismo. Hoje foi um momento para relaxar dessa tensão do dia a dia e um momento de confraternização. Então isso é muito importante. Parabéns a todos os servidores. É bom quando a Prefeitura deixa claro o quão importante é a nossa presença”, afirmou.

Opinião semelhante teve a servidora Érika Araújo. “Eu acho que é um momento bem valioso para a gente, um momento de relaxamento, de sair um pouco do foco do dia a dia de trabalho e, com isso, também voltar a pensar na própria vida, refletir e ver que a gente precisa tirar um horário para nós”, declarou.

Foto Ana Licia Menezes