Edvaldo entrega avenida Governador Marcelo Déda e ponte em Aracaju

Edvaldo entrega avenida Governador Marcelo Déda e ponte Engenheiro Geraldo Santana: “a maior obra de mobilidade dos últimos 30 anos”

O prefeito Edvaldo Nogueira inaugurou, nesta sexta-feira, 27, a maior obra social e de mobilidade urbana, realizada nos últimos 30 anos, na capital sergipana. O gestor entregou para os aracajuanos a avenida Governador Marcelo Déda, a ponte Geraldo Santana e o Eixo Perimetral, todos na zona Oeste da cidade. Com o robusto investimento de R$ 180 milhões, provenientes do financiamento da Prefeitura com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o Programa de Requalificação Urbana – ‘Construindo para o Futuro’, o novo eixo viário, que totaliza 15 quilômetros, interliga a capital ao município de Nossa Senhora do Socorro, contemplando sete bairros de Aracaju e abrindo caminho para o desenvolvimento da região.

Ao inaugurar as intervenções, Edvaldo destacou a grandiosidade do projeto. “Essa é a maior de mobilidade dos últimos 30 anos da nossa capital. Com ela, resolvemos um grande problema da avenida Euclides Figueiredo e criamos um novo corredor de transporte na zona Oeste da cidade, garantindo a fluidez do trânsito em diversas regiões da capital. Além disso, a via também proporciona o fácil acesso às BRs. Portanto, tenho a imensa felicidade de inaugurar essa obra que será o vetor do desenvolvimento da zona Oeste da capital e que carrega os nomes do governador Marcelo Déda e do engenheiro Geraldo Santana, dois grandes homens que contribuíram significativamente para o progresso de Aracaju”, afirmou.

O prefeito ressaltou também o amplo investimento social do projeto que contemplou ainda a construção do novo conjunto habitacional Conselheiro Carlos Pina de Assis, no Lamarão, e de uma unidade de conservação ambiental. “Erguemos 484 casas para as famílias que precisaram ser retiradas para a construção da via. É um residencial lindo e com toda a infraestrutura necessária para que as pessoas vivam com dignidade. Além disso, criamos uma nova unidade de conservação, com mais de um milhão de metros quadrados de área preservada. Ao todo, investimos mais de R$ 280 milhões neste projeto que abre uma nova perspetiva de futuro para Aracaju”, completou Edvaldo.

Perimetral Oeste

Iniciada em agosto de 2022, a nova via entregue à população passa pelos bairros Lamarão, Soledade, Jardim Centenário, Bugio, Santos Dumont, além de contemplar o Dom Luciano e a Olaria. A via resolverá problemas de congestionamento em avenidas como Poço do Mero, Matadouro, Centenário, Visconde de Maracaju, Paulo Figueiredo Barreto e, principalmente, na Euclides Figueiredo. As proporções do projeto fez com que a obra tivesse que ser dividida em quatro etapas, para a implantação de rotatória, construção da ponte de 340 metros de extensão, assim como para a interligação entre os bairros, recapeamento de vias e outras intervenções ao longo da região.

“Em toda a história de Aracaju, o governo municipal nunca fez um investimento de tamanha magnitude. São R$ 180 milhões investidos em uma obra complexa, do ponto de vista da engenharia, que vai mudar radicalmente o deslocamento das pessoas aqui nas zonas Norte e Oeste. Ela liga o bairro Lamarão até o Bugio, criando um novo vetor de transporte na cidade. É uma obra que foi dividida em quatro etapas, por conta do tipo e complexidade que teve como parte mais difícil a compactação de solo mole, que exigiu muito mais tempo para alcançar o nível de estabilização. Estamos introduzindo uma nova rota nessa região da cidade e vamos desafogar, principalmente, a avenida Euclides Figueiredo, que está completamente congestionada atualmente. É uma obra de significado importante, que vai ter um reflexo no desenvolvimento da cidade e coroa os oito anos de gestão do prefeito Edvaldo Nogueira”, explicou o secretário municipal de Infraestrutura e presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Sérgio Ferrari.

A avenida Governador Marcelo Déda possui uma extensão de, aproximadamente, 2,6 quilômetros, contendo três faixas de rolamento, passeios em concreto, ciclovia, iluminação em led e equipamentos de acessibilidade. Todo o eixo viário Perimetral Oeste, que inclui a ponte Engenheiro Geraldo Santana e outras vias, como rua Poço do Mero e avenida Centenário, por exemplo, contabiliza uma extensão total de aproximadamente 15 quilômetros. A obra coroa a gestão de Edvaldo Nogueira como um administrador público que transformou a cidade, sobretudo, através de grandes projetos de intervenção urbanística e infraestrutura.

Homenageados

Além de representar o desenvolvimento e o progresso para a região Oeste da cidade, solucionando problemas da região, a nova via entregue pelo prefeito Edvaldo é, também, um ato de reconhecimento àqueles que trabalharam em benefício de Aracaju e de Sergipe. Por isso, o prefeito nomeou a nova avenida com o nome do ex-governador Marcelo Déda e a ponte sobre o riacho do Cabral com o nome do engenheiro e ex-servidor da Emurb, Geraldo Santana.

Presente na solenidade, a secretária Nacional de Renda e Cidadania e viúva de Déda, Eliane Aquino, demonstrou gratidão pela homenagem. “Esse é um presente para todos nós. A história de Déda com Sergipe e com Aracaju sempre foi muito forte e ele sempre foi um político muito diferenciado, de responsabilidade, ética, honestidade e o que queremos é exatamente que esse exemplo fique para as novas gerações. É possível fazer uma política de forma correta e séria, respeitando as pessoas e trabalhando para os que mais precisam. Ver uma obra como essa, em bairros que tiveram muita relação com ele, tem um significado enorme para todos nós, para a nova geração que vai procurar saber quem foi Déda. Esse é mais um pedacinho dele que continua com a gente. E só tenho a agradecer a Edvaldo, que foi um grande amigo e parceiro de Déda”, frisou.

Ian Santana, filho do homenageado Geraldo Santana, considerou a eternização do nome de seu pai na ponte sobre o riacho do Cabral como “o reconhecimento da dedicação e do trabalho que ele fez por Aracaju e por Sergipe”. “É uma homenagem justa. Em nome da minha família, demonstro o quão lisonjeados estamos. Meu pai era itabaianense, mas doou sua vida profissional para Aracaju e teve como bússola o desenvolvimento da cidade, passando 30 anos na Prefeitura. Agradecemos muito por esse reconhecimento. Essa é uma obra grandiosa, que representa a trajetória dele enquanto engenheiro na gestão do município. Ele terminou sua trajetória como diretor de obras e vice-presidente da Emurb. Durante a atuação do meu pai, grandes obras foram executadas. Ele foi importante na gestão e na trajetória, tanto de Edvaldo como de Ferrari”, destacou.

“Grande mudança”

Os moradores da região já começam a ampliar suas perspectivas de futuro com o surgimento da nova via. A aposentada Adenilze dos Anjos, se disse apaixonada pela nova avenida por onde, agora, faz caminhadas diariamente. “A avenida ficou maravilhosa. Eu não esperava que fosse construída uma avenida tão linda como essa. Eu já acompanhava a obra há muito tempo, via o pessoal se reunindo e agora estamos com essa pista novinha, com calçada, ciclovia. Ela transformou a nossa região. Eu estou apaixonada. Agora, toda tarde, faço caminhada na Marcelo Déda e vou até a ponte do Bugio. É uma obra de grande mudança para quem mora aqui”, salientou.

Residencial e UC

Além da construção da avenida, da ponte e de todo o eixo viário, a gestão municipal investiu mais R$ 101,2 milhões para a construção de 484 casas do conjunto habitacional Conselheiro Carlos Pinna de Assis, no Lamarão. As residências são divididas entre 456 unidades do tipo padrão na modalidade sobreposta, 20 adaptadas para pessoas com deficiência e mais 8 com áreas aptas para instalação de pontos comerciais, com 29 metros quadrados cada, para os moradores que já possuíam estabelecimentos comerciais. Todas as casas são compartimentadas com sala, dois dormitórios, cozinha, área de serviço e banheiro, sendo entregues com piso cerâmico, instalações hidráulicas, elétricas e sanitárias e todo o conjunto de louças e metais.

Também no Lamarão, foi criada a Unidade de Conservação em uma área de manguezal do bairro. A criação da UC se trata de uma medida de compensação ambiental da construção do conjunto habitacional e da avenida. A área protegida conta com 102 hectares, o equivalente a mais de 1 milhão de metros quadrados. Para a criação da UC, a gestão municipal executou estudos ambientais e uma consulta pública presencial e outra online, realizadas em 2023.

