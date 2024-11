Edvaldo entrega Centro-Dia para Pessoa Idosa Margarida Ribeiro

O prefeito Edvaldo Nogueira inaugurou, nesta quarta-feira, 27, um novo equipamento público da Assistência Social na capital sergipana: o Centro-Dia para Pessoa Idosa Margarida Ribeiro, de média complexidade, no bairro José Conrado de Araújo. O novo espaço tem como funcionalidade acolher pessoas idosas, em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, que tenham sofrido algum tipo de violação de direitos e que possuam algum tipo de dependência, de leve a moderada.

Fruto de um investimento de mais de R$ 1,9 milhão, a construção do Centro-Dia do Idoso foi uma contrapartida do município ao financiamento realizado junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para a realização de obras na capital. Ao entregar o novo equipamento, Edvaldo destacou a relevância do espaço para o fortalecimento das políticas públicas de assistência social em Aracaju.

“É uma grande alegria entregar uma obra significativa para a nossa capital como o Centro-Dia do Idoso. Este é um espaço de acolhimento, totalmente preparado para atender os idosos da nossa capital com a oferta de atendimento psicológico, psicossocial e tudo para proporcionar mais qualidade de vida, através da Assistência Social. É um local amplo, com quadra, áreas de lazer e espaço para o desenvolvimento de diversas atividades. É preciso ter esse cuidado com os idosos porque eles são muito importantes para a sociedade. Precisamos fazer com que eles sejam acolhidos e tenham uma vida tranquila, que possam se divertir e ter dignidade”, afirmou o prefeito.

O gestor também enfatizou a “justa homenagem” feita a Margarida Ribeiro, assistente social que dedicou mais de 40 anos ao cuidado com os idosos do município. “Margarida foi uma grande profissional, pioneira nas ações de cuidado com a população idosa da nossa cidade, através da Prefeitura de Aracaju, e que levava alegria, leveza e comprometimento por onde passava. Além de ser uma grande profissional, Margarida era uma pessoa especial, que cumpriu a bela missão de cuidar dos nossos idosos. Não teria melhor homenagem para um ser humano como Margarida. Agora, suas ações estão eternizadas neste local”, frisou.

O Centro-Dia Margarida Ribeiro é responsável por atender a população idosa que esteja em acompanhamento pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi), executado pelos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), e que sejam encaminhadas por estes equipamentos. Entre as atividades ofertadas no equipamento estão: convivência grupal, social e comunitária; cuidados pessoais; fortalecimento de vínculos e ampliação das relações sociais; apoio e orientação aos cuidadores familiares; acesso a outros serviços no território e a tecnologias assistivas de autonomia e convivência.

A estrutura física do local dispõe de recepção, almoxarifado e administração, além de espaço multiuso, refeitório, cozinha, despensa e depósito. No local, há também espaços de atendimento individual e coletivo, academia ao ar-livre e quadra poliesportiva.

De acordo com a secretária municipal da Assistência Social, Rosária Rabelo, o Centro-Dia para Pessoa Idosa é um novo equipamento construído pela Prefeitura para atender as demandas da sociedade. A gestora frisou que o espaço tem como foco proporcionar mais dignidade e qualidade de vida para os beneficiários, através de um acolhimento especializado.

“O novo Centro-Dia do Idoso é um espaço de extrema importância e um serviço que faltava no sistema de proteção social para o idoso da nossa cidade. Nossa sociedade está envelhecendo e é preciso repensar as políticas públicas voltadas para a população idosa. Nos nossos Creas temos um número significativo de idosos que sofrem uma série de violações e esses equipamentos não têm para onde encaminhá-los para serem acolhidos. Agora, o Centro-Dia chega para preencher essa lacuna, fortalecendo os vínculos com a comunidade e com as famílias. É um local que assegura serviços qualificados para as novas demandas das pessoas idosas”, detalhou.

Momento histórico

Presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, Maria José Silva Matos considerou a inauguração do novo equipamento público do município como “um momento histórico para a cidade de Aracaju e para Sergipe”. Segundo ela, o Centro-Dia para Pessoa Idosa Margarida Ribeiro “responde a um anseio de todos”. “Não existem palavras para descrever a emoção deste momento. É neste lugar que os nossos idosos vão vivenciar o dia a dia, onde vão se cuidar e se encontrar. Teremos intergeracionalidade neste espaço e toda uma acolhida com muito amor e carinho”, celebrou.

O Centro-Dia para Pessoa Idosa Margarida Ribeiro está localizado na rua Alagoas, nº 2051, bairro José Conrado de Araújo, anexo ao Centro Social Urbano (CSU), e funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, sem intervalo para o almoço.

A homenageada

O nome de Margarida Maria Ferreira Ribeiro, dado ao novo Centro-Dia para Pessoa Idosa, foi um Projeto de Lei de autoria do vereador Antônio Bittencourt. Ela foi uma assistente social, que atuou na Prefeitura de Aracaju por mais de 40 anos, ocupando cargos de direção, chefias e assessorias. Foi na Diretora da Divisão da terceira Idade que ela mais se identificou, desenvolvendo vários projetos e ações para a qualidade de vida dos idosos.

Margarida levou alegria, harmonia e leveza por onde passou. Ela não só abraçava o idoso, como também a sua família, pois acreditava que o trabalho integral – e em conjunto -, era primordial para que as ações de fortalecimento das políticas públicas fizessem um efeito mais do que desejado por todos.

