Edvaldo entrega mais 1.200 notebooks do programa Escola Tech

O prefeito Edvaldo Nogueira realizou nesta segunda-feira, 3, a entrega de mais 1.233 notebooks do programa Escola Tech para os alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) José Souza de Jesus, no bairro 17 de Março, e Anísio Teixeira, no bairro Atalaia. O ato simboliza o compromisso de modernização do ensino municipal, firmado pelo gestor, que contempla, além da entrega de notebooks, a instalação de outros equipamentos tecnológicos nas escolas, como monitor interativo de 75 polegadas, câmeras de reconhecimento facial e a rede de fibra óptica, que alcança todas as unidades de ensino do município.

Com mais uma entrega, a Prefeitura já realizou a distribuição de 4.710 notebooks em 12 Emefs, desde que o programa foi iniciado, em fevereiro deste ano. O gestor da capital ressaltou a importância do programa para ampliar a qualidade de ensino da cidade.

“Estamos mais uma vez dando continuidade a entrega de notebooks para os alunos da nossa rede. Tudo isso tem sido realizado através do programa Escola Tech, que está dando uma oportunidade para a nova geração da nossa cidade. Serão entregues 26 mil unidades de notebooks, ou seja, cada aluno do ensino fundamental do município vai poder contar com um equipamento que garante a inclusão tecnológica dele e de sua família. Isso comprova como o trabalho pensado de forma estratégica, priorizando o bem da população, traz resultados positivos, que fazem a diferença na vida das pessoas. Tenho participado de cada etapa de entrega desses aparelhos, pois é a realização de um sonho para mim dar a chance de que nossas crianças tenham um futuro melhor”, declarou o gestor.

O programa Escola Tech contempla 100% das Emefs do município e prevê a entrega de 26 mil notebooks para os alunos. A inovação chega para transformar o método de ensino da capital, como explica o secretário municipal da Educação, Ricardo Abreu.

“Já são mais de 4 mil notebooks entregues em 12 escolas e, pelo feedback que estamos recebendo de professores e alunos, os aparelhos estão realmente revolucionando o processo de ensino e aprendizagem nas salas de aula. O prefeito Edvaldo Nogueira tem feito questão de ir, pessoalmente, entregar o notebook para as crianças, pois reconhece a importância de uma ação como essa. Os notebooks, além de modernizar o ensino, pois vêm com vários conteúdos educacionais embarcados, também garantem inclusão digital para as famílias dessas crianças, que podem ter acesso, inclusive, a diversos serviços da Prefeitura de Aracaju, pois o aparelho já vem equipado com internet de alta velocidade. Junto com os displays interativos, os sistemas de inteligência artificial e de reconhecimento facial, mais todos os outros itens que compõem o programa Escola Tech, podemos dizer que hoje temos escolas modernas e altamente tecnológicas na rede municipal de ensino de Aracaju”, detalhou Ricardo.

A diretora da Emef Anísio Teixeira, Sandra Leite, enfatizou como a chegada da ferramenta tecnológica chega para facilitar o acesso dos alunos ao conhecimento necessário para o desenvolvimento de cada um deles.

“Eu sou oriunda da rede pública de ensino e na minha época não tinha isso. Hoje os alunos têm todas as ferramentas para avançar e evoluir nos estudos. Espero que eles utilizem isso para o crescimento, evolução cognitiva e também toda a família, que passa a ter acesso a essa ferramenta. Para mim, enquanto educadora, professora, é gratificante ver nossas crianças tendo essa possibilidade de ter acesso mais facilitado ao conhecimento, através da tecnologia e, ainda mais, com internet gratuita. Eles estavam muito ansiosos, estavam todos os dias perguntando sobre a chegada dos aparelhos”, afirmou.

Shirley Lima dos Santos, mãe da pequena Sofia, que estuda o primeiro ano do ensino fundamental na Emef José Souza de Jesus, considera que, com a chegada do notebook, será possível ampliar as possibilidades de aprendizado no cotidiano da aluna.

“Eu acho isso ótimo, porque vai ajudar mais no desenvolvimento da minha filha. Ela também vai poder levar o notebook pra casa, que é bom também, para ela estudar mais. Com isso eu vou também fazer pesquisa, junto com ela, na produção dos trabalhos da escola e no que a gente precise da internet. Ela já era de uma outra escola municipal e eu gosto muito do ensinamento e do apoio que a escola dá também, além da segurança”, afirmou.

Foto: Arthur D’Avila/PMA