Edvaldo inaugura o Caju Hub e lança o programa Jovem Tech

O prefeito Edvaldo Nogueira inaugurou, nesta segunda-feira, 30, o primeiro hub de inovação da capital sergipana, o Caju Hub. Localizado no Centro de Arte e Cultura J. Inácio, na Orla da Atalaia, o espaço de inovação e qualificação é destinado à oferta de capacitação para jovens na área da tecnologia da informação e ao estímulo ao empreendedorismo e ao desenvolvimento de novos negócios no ramo tecnológico. Na ocasião, o gestor da capital também lançou o ‘Jovem Tech’, programa que qualificará 600 jovens, com idades entre 16 e 29 anos, para atuar no mercado de trabalho na área de tecnologia e inovação. Fruto de um investimento de R$ 6,5 milhões, as iniciativas resultam de um convênio com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), e de emendas de bancada do senador Alessandro Vieira e do governador Fábio Mitidieri, durante o seu mandato de deputado federal.

Edvaldo destacou que o projeto integra o Planejamento Estratégico da gestão e “abre caminhos para que a cidade se torne um polo efetivo da economia do futuro, que é a tecnologia”. “Hoje é um dia muito especial e que marca um novo tempo para a cidade. Com a inauguração do nosso primeiro hub de inovação, fruto da parceria entre a iniciativa pública e privada, estamos criando um espaço para a formação de jovens na área da tecnologia, para que eles tenham infinitas possibilidades no futuro. Além disso, com o Caju Hub, também estamos criando uma incubadora de inovação e de startups, possibilitando que esses jovens montem seus próprios negócios. Portanto, é um sonho realizado, que vai tornar Aracaju um lugar de grande desenvolvimento tecnológico, abrindo caminhos para que a cidade seja reconhecida nesse ramo, atraindo novos investidores e contribuindo para o progresso econômico da cidade”, afirmou.

O prefeito também agradeceu aos que contribuíram para a execução do projeto, incluindo os parlamentares sergipanos que destinaram recursos e ao governo federal. “Acredito muito na parceria como ferramenta de transformação. Por isso, agradeço ao senador Alessandro Vieira, que destinou R$ 2 milhões para o projeto, ao governador Fábio Mitidieri, que destinou R$ 1 milhão, durante o seu mandato de deputado federal, e ao Ministério da Ciência e da Tecnologia, que enviou mais R$ 3,5 milhões. Além disso, agradeço às empresas que já se somam à ação, contribuindo para a pujança desse projeto”, frisou.

Presente no ato, o senador Alessandro Vieira ressaltou a relevância da iniciativa. “O Caju Hub é um exemplo de que é possível ampliar o leque de possibilidades a partir das parcerias. Os jovens que se capacitarão já sairão prontos para o mercado, muitos com seus próprios negócios, saindo de esquecidos para geradores de emprego e renda. É um exemplo de sucesso e de uma política bem feita, em parceria com a bancada federal, a Prefeitura e o MCTI. Estamos entregando para Aracaju uma estrutura nova, de formação de jovens, para que eles entrem no mercado de trabalho com bons salários, com possibilidade de crescer, empreender e cuidar de suas famílias”, enfatizou.

Formação

O programa Jovem Tech foi pensado, prioritariamente, para beneficiar a população jovem conhecida como “nem-nem” – que não estuda e nem trabalha. Segundo o coordenador do programa, Marcos Costa, que é também gerente executivo do Instituto de Inovação de Sergipe (Inova-SE), responsável pela administração do Caju Hub, a ideia é fazer com que esse público, após a formação, seja absorvido pelo setor, como mão de obra qualificada.

“Esse programa foi pensado a partir de uma demanda muito forte, que é para uma população jovem que não está trabalhando e nem estudando. Acreditamos que a tecnologia é o caminho mais rápido para tirar essas pessoas desta condição. Por isso, avançamos no projeto, junto à Prefeitura de Aracaju, e chegamos ao dia de hoje. O retorno que a gente espera está ligado ao modelo de formação, que tem uma forte parceria com o setor privado. A ideia é fazer com que esses jovens sejam assimilados como mão de obra qualificada para essas empresas parceiras. Lembrando que o público prioritário é esse, mas o programa não é exclusivo a ele. A gente vai disponibilizar vagas para os demais jovens que estão em outras carreiras e querem migrar para a tecnologia”, explicou.

Avanço

O Jovem Tech qualificará 200 jovens em ciclos de oito meses, até atingir a meta de 600 pessoas capacitadas. O programa contará com a parceria de empresas privadas, que farão parte do processo de ensino-aprendizagem como co-participantes da capacitação, disponibilizando um problema real ou um produto para que os alunos desenvolvam ao longo do processo de formação. Além disso, todos os estudantes receberão uma bolsa de incentivo, no valor de R$ 400, custeada por cada empresa parceira do projeto.

“Parabenizamos a Prefeitura por essa iniciativa. Temos no Brasil um déficit de 6 mil profissionais por ano para atuar no setor, portanto, Aracaju sai na frente e constrói mecanismos para formar e capacitar pessoas para esse segmento. Esse é um Hub que atrai as pessoas pela sua localização, mas também pela demanda que se tem de profissionais no Brasil para essa área. Estamos entusiasmados com essa iniciativa. Várias empresas nacionais e internacionais estão atuando e se instalando no Brasil, por isso, Aracaju pode ser um polo atrativo para incorporar a iniciativa e as ações dessas empresas no próprio estado. Com certeza, a cidade passa a se destacar com esse espaço de qualificação de jovens”, declarou o coordenador-geral de Tecnologia Social e Economia Solidária do MCTI, Davyd Souza.

Além de abarcar o programa Jovem Tech, o Caju Hub será berço para outras iniciativas na área do desenvolvimento tecnológico e da inovação. Por isso, conta com laboratórios para a realização do programa e de outros cursos; um auditório com capacidade para 70 pessoas, e contará com o primeiro laboratório de inteligência artificial de Sergipe. “O Caju Hub é a cereja do ecossistema que está sendo montado pela Prefeitura. Começamos com a criação da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Inovação, no ano passado, depois criamos o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia e, em seguida, implementamos a lei para reduzir alíquota do ISS para empresas de tecnologia que queiram se instalar em Aracaju. Agora, temos a inauguração do Caju Hub, um espaço que vai treinar os jovens em linguagem computacional, e consequentemente, gerar emprego e renda”, pontuou o secretário Desenvolvimento Econômico (Semde), Victor Rollemberg.

Diretor do Núcleo de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de Aracaju, Walter Andrade Júnior acrescentou que, além de capacitar jovens inseridos no programa, o Caju Hub também será utilizado, posteriormente, para a atualização de servidores e profissionais da área tecnológica. “A Capacitação dos jovens é a principal entrega que o Caju Hub terá neste primeiro momento, mas também teremos uma parte de coworking, laboratório de empresas parceiras que vão entregar qualificação em outras áreas, seja ela de cibersegurança, inteligência artificial, videomonitoramento artificial e todo um leque de serviços. Com isso, teremos também uma frente que visa qualificar servidores da própria Prefeitura. A ideia é preparar mão de obra para o mercado, mas também cidadãos, profissionais, com qualificação de média e alta complexidade”, afirmou.

Economia, tecnologia e inovação

Para o secretário municipal da Fazenda, Jeferson Passos, “esse momento é a ponta do iceberg, de um projeto que foi pensado lá atrás”. “Junto com a capacitação, que a gente passa a prover, estamos preparando os jovens para uma mão de obra necessária no país, assim como para o desenvolvimento de novos negócios. Esse é um tripé no qual a gente passa a ter os instrumentos de capacitação, apoio ao empreendedorismo e apoio fiscal. O que pretendemos aqui é que a iniciativa privada se torne a disseminadora desse modelo no estado. Estamos abrindo 600 vagas para os jovens trabalharem de Aracaju para o mundo, uma iniciativa muito importante para a economia do município”, explicou.

Foto Sérgio Silva

Por Lucas Silva