Edvaldo Nogueira acompanha os três dias do Pré-Caju e ressalta importância da festa para Sergipe

Em meio a uma multidão de foliões, o presidente estadual do PDT e ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, participou, neste domingo, 16, do terceiro e último dia do Pré-Caju 2025. Iniciada na sexta-feira, 14, a maior prévia carnavalesca do país reuniu milhares de pessoas na Orla da Atalaia durante os três dias de festa, que contou com grandes atrações nacionais, como Léo Santana, Wesley Safadão, Claudia Leitte, Henry Freitas, Zé Neto & Cristiano e Parangolé, além dos blocos de Bell Marques, Ivete Sangalo, Xanddy Harmonia e Saulo Fernandes. Edvaldo, que foi um dos principais incentivadores do retorno da festa em 2022, após um hiato de oito anos, esteve presente nos três dias do evento: Na sexta-feira, no Camarote Aju; no sábado, na pipoca e, novamente, no camarote; e no domingo, no bloco de Bell, encerrando sua participação.

Ao acompanhar o evento, Edvaldo destacou a importância da prévia para a capital sergipana e lembrou sua atuação direta para a retomada da festa. “O Pré-Caju sempre foi uma das maiores expressões culturais e turísticas da nossa cidade e foi por isso que me empenhei tanto, enquanto prefeito, para que ele voltasse. Reconstruímos todo o projeto, dialogando com o Ministério Público, com os órgãos fiscalizadores e com o trade turístico para garantir um modelo mais moderno, seguro e capaz de crescer. No ano passado, tivemos mais de 20 mil empregos diretos e indiretos e praticamente 100% dos hotéis ocupados, e tenho certeza de que este ano não foi diferente”, afirmou.

Edvaldo também ressaltou o impacto nacional da prévia. “O Pré-Caju projeta Aracaju e Sergipe para todo o Brasil. A cobertura da imprensa nacional, a presença de influenciadores, os registros nas redes sociais, tudo isso amplia a visibilidade da nossa cidade. É uma vitrine poderosa, que fortalece o turismo, atrai novos visitantes e impulsiona a economia local. O Pré-Caju vai muito além da diversão. Ele movimenta a cidade e reafirma nosso papel no cenário turístico nacional”, completou o ex-prefeito, que foi calorosamente recebido pelos aracajuanos e sergipanos, que interagiram ao longo do circuito e no camarote, demonstrando grande carinho, e relembrando conquistas e avanços garantidos durante suas gestões à frente da Prefeitura de Aracaju.

Encerrado neste domingo, o Pré-Caju 2025 consolidou mais uma vez a Orla da Atalaia como palco de grandes eventos, arrastando multidões com seus trios, blocos e apresentações. Com atrações de destaque e forte impacto econômico, a festa reforçou sua posição como uma das maiores prévias carnavalescas do país.

Foto Ana Licia Menezes