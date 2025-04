Edvaldo prestigia a 45ª edição do “Sergipe é Aqui” em Simão Dias e destaca interiorização de serviços

O ex-prefeito de Aracaju e presidente estadual do PDT, Edvaldo Nogueira, participou nesta sexta-feira, 11, da 45ª edição do programa itinerante Sergipe é Aqui, promovido pelo Governo do Estado. O evento aconteceu no Centro de Excelência Dr. Milton Dortas, no município de Simão Dias, e ofereceu à população mais de 160 serviços gratuitos nas áreas de saúde, cidadania, assistência social, qualificação e muito mais.

Ao lado do governador Fábio Mitidieri e de diversas lideranças estaduais e locais, Edvaldo percorreu a estrutura montada para o programa, conversou com moradores, reencontrou aliados e destacou a importância da iniciativa. “O Sergipe é Aqui mostra o quanto o governo de Fábio Mitidieri tem compromisso com o povo. Levar cidadania e dignidade aos municípios é uma marca dessa gestão, que tem feito um trabalho sério e muito sensível às necessidades da população”, afirmou.

Durante a agenda, Edvaldo também visitou espaços importantes para a valorização da cultura e da história local, como o Centro de Memória Digital Professora Enedina Chagas, mantido pelo Instituto Banese, e a Casa do Artesão Simãodiense. Além disso, participou da entrega da reforma do antigo Hospital Bom Jesus, que foi transformado no Centro de Especialidades Médicas, e da inauguração da nova base do Samu na cidade.

Edvaldo, ainda, fez questão de destacar o carinho que sempre recebe na cidade. “Simão Dias é uma cidade acolhedora, de um povo trabalhador e cheio de história. Sempre que venho aqui, sou recebido com muito carinho. É uma terra que representa bem a força e a identidade do interior sergipano”, declarou.

