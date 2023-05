Edvaldo Nogueira recebe visita do cônsul-geral do Japão em Recife

O prefeito Edvaldo Nogueira recebeu, na tarde desta terça-feira, 9, em seu gabinete, o cônsul-geral do Japão em Recife, Hiroaki Sano. A visita de cortesia teve como objetivo o estreitamento de laços entre a Prefeitura e o Consulado, visando futuras parcerias. Ao receber o cônsul, Edvaldo destacou que “foi uma grande oportunidade para estabelecer um importante intercâmbio que poderá resultar em bons frutos”.

“Fico muito feliz por ter recebido o cônsul-geral do Japão em Recife. Especialmente pela importância que os japoneses têm para o mundo, do ponto de vista da sua cultura tradicional, da inteligência e dos exemplos em áreas fundamentais para o desenvolvimento, como a tecnologia. Foi uma grande oportunidade para estabelecermos esse intercâmbio e para que pudéssemos apresentar projetos da nossa capital, que poderão frutificar através de futuras parcerias. Portanto, é uma alegria muito grande tê-lo conosco”, afirmou.

Da mesma forma, o cônsul-geral agradeceu pela recepção do prefeito.”Muito obrigado ao prefeito. Estou muito feliz de ser recebido por um político importante no Brasil. É a minha primeira visita a Aracaju, mas com certeza gostaria de estreitar melhor essa relação com seu estado e com a sua capital. Nós, japoneses, precisamos vir mais a Sergipe para conhecer bem a importância. Portanto, gostaria de, se possível, nos encontrar mais e fortalecer essa relação” disse o cônsul Hiroaki Sano.

Foto: Ana Lícia Menezes