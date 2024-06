Edvaldo: “terceira noite reafirmou o sucesso que é o nosso Forró Caju”

O prefeito Edvaldo Nogueira comemorou o sucesso da terceira noite do Forró Caju, nesta terça-feira, 25, que contou, mais uma vez, com um número expressivo de público. Mais de 50 mil pessoas compareceram à praça Hilton Lopes, na região dos mercados centrais, para acompanhar os shows da Orquestra Sanfônica, Mestrinho, Calcinha Preta, Fogo na Saia e o ponto alto da noite, Simone Mendes, que levou a multidão ao delírio com seus hits de sucesso, além de cantar os novos lançamentos que emplacam os streamings musicais e que emocionou todos que estiveram presentes.

“Todo o sucesso dessa festa é o resultado do amor pela cidade e do compromisso e planejamento da Prefeitura com a nossa cultura. A praça Hilton Lopes reuniu, mais uma vez, um público expressivo nessa terceira noite de festa, com mais de 50 mil pessoas presentes que cantaram, pularam e se divertiram com os shows. É esse o espírito junino que abraça a nossa cidade, valoriza a cultura, movimenta a economia, que ajuda Aracaju a crescer e a se desenvolver. Além disso, contamos com uma parceria com o Governo do Estado que abrilhanta ainda mais esses festejos na cidade, com o Arraiá do Povo. Esse complemento traz uma grande diversidade de artistas para a capital e faz a alegria do povo”, destacou o gestor.

O governador Fábio Mitidieri, que participou da terceira noite do evento, reconheceu a importância do Forró Caju para a manutenção da cultura nordestina. Ele ressaltou, também, como a parceria entre Estado e Prefeitura, com a realização dos festejos juninos na Orla da Atalaia, com o Arraiá do Povo, e no Centro, com o Forró Caju, aquece a economia nesta época do ano.

“O Forró Caju e o Arraiá do Povo já provaram o sucesso no ano passado e este ano, mais uma vez, são festas que se complementam, com públicos um pouco diferentes, mas que trazem uma alegria muito grande para as pessoas. Estamos com as duas praças lotadas para prestigiar o melhor do nosso São João e eu estou muito feliz de ver a Prefeitura realizando esse grande evento. Vim aqui hoje acompanhar de pertinho essa festa tradicional que é o Forró Caju, dar um abraço no prefeito Edvaldo que fez esse evento que a população tanto ama. Essa é a nossa tradição junina, com diversos festejos em toda cidade, realizados pela Prefeitura e pelo Governo”, pontuou.

De acordo com o secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania, tenente-coronel Silvio Prado, mesmo com o espaço cheio, o público pôde se divertir durante festa de maneira confortável, com segurança garantida do início ao fim.

“A arena tem capacidade para receber 60 mil pessoas de maneira confortável. Desses três primeiros dias, hoje tivemos o maior público, com mais de 50 mil pessoas presentes que se divertiram sem nenhum tipo de problema. Aqui os forrozeiros contam com segurança total, fruto do planejamento da Prefeitura e organização. Isso mostra que a gente sabe fazer grandes eventos na cidade, onde as pessoas vem curtir a festa e voltam para casa felizes e admiradas, tanto com os shows, como com a organização do Forró Caju 2024”, explicou.

O sucesso de público da noite de hoje consagrou as pérolas da casa, uma vez que quatro das cinco apresentações da noite foram sergipanas. Símbolo de tradição e alegria, o Forró Caju demonstrou, também, nesta terça-feira, como a variedade de ritmos musicais atrai para a festa todos os tipos de público para celebrar os festejos juninos.

“Chegamos na terceira noite do Forró Caju com a emoção de saber que todo o nosso planejamento deu certo. Essa festa começa muito antes do espetáculo acontecer, com organização da estrutura, de logística, segurança, tudo para fazer um evento assim, tranquilo. Além disso, contamos também com uma programação muito bem construída. A população aplaudiu quando anunciamos as atrações e o que vimos hoje é o resultado dessa aprovação. O Forró Caju 2024 é sucesso total. Não há pagamento maior para o servidor público, que trabalha com a cultura, do que ver essa praça assim, cheia”, afirmou o presidente da Fundação Cultural Cidade de Aracaju, Luciano Correia.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA