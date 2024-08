“Ela sabe exatamente o que é prioridade porque percorreu as ruas”,diz ACM Neto sobre Yandra

A candidata a prefeita de Aracaju pelo União Brasil, Yandra 44, participou, na noite da quinta-feira (15), do Encontro Nacional da Juventude do União, ‘Jovens pelo Brasil’, edição – Sergipe, onde aconteceu um ciclo de palestras com o tema ‘empreendedorismo’ e o lançamento do guia ‘Construindo cidades mais sustentáveis’. O objetivo do evento foi ampliar o diálogo com os jovens sergipanos e formar os líderes do futuro.

O vice-presidente do União Brasil e presidente da Fundação Índigo, ACM Neto, destacou a importância de uma gestão preocupada com o meio ambiente e falou sobre a competência de Yandra para administrar Aracaju.

“Eu, outro dia, estava recebendo a deputada Yandra lá em Salvador, ela reservou um tempo, mesmo com uma programação intensa, para analisar, estudar e compreender as melhores práticas de gestão que foram compreendidas ao longo de quase doze anos. Ela tem um plano de governo, ela sabe exatamente o que é prioridade, porque percorreu as ruas da cidade ouvindo as pessoas”, afirmou o ex-prefeito de Salvador.

Após o final do evento, Yandra entregou o livro resultado do trabalho realizado com os Novos Caminhos para Aracaju.

"Quero aproveitar o momento para fazer a entrega do nosso plano de governo que foi construído a partir dos Novos Caminhos para Aracaju. Um projeto, Neto, que se iniciou naquela sua sala em Brasília, que eu fui lá ainda sem muito entender o que poderia acontecer com minha vida. E nós, juntos, conversamos, você falou que estava implementando um projeto assim em Salvador, e eu implementei aqui em Aracaju. Eu queria te entregar o resultado desse projeto que a gente fez com muito carinho, de forma muito humana, colocando as digitais do povo aracajuano no nosso plano de governo",

Yandra Moura