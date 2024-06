‘Elas no Comando’ leva Tatah Santana, Mari Fernandez, Solange ao Arraia

O Arraiá do Povo 2024 chegou com novidades, uma delas é levar o protagonismo feminino ao palco do evento junino. Toda quinta-feira, com a iniciativa ‘Elas no Comando’, a programação tem apenas vozes femininas na programação. Inclusive, as atrações serão anunciadas do início ao fim pelas locutoras Tainah Feliz e Edijena Carvalho.

Quem vai estrear no projeto nesta quinta-feira, 6, é a cantora sergipana Tatah Santana, com um repertório diversificado a partir das 19h. Já a segunda atração do Palco Rogério fica por conta da cantora, compositora, empresária e instrumentista cearense, Mari Fernandez, que ficou conhecida pelas canções ‘Não, Não Vou’, que deu início a sua carreira, e pela música ‘Parada Louca’. Para finalizar a programação da noite, a cantora Solange Almeida sobe ao palco às 23h levando ao público sucessos como ‘Erro da minha vida’, ‘Tá no seu DNA’ e ‘Saudade no Mudo’.

Programação Arraiá do Povo

19h –Tatah Santana

21h-Mari Fernandez

23h-Solange

Programação Vila do Forró

Coreto

17h30 – Joilson do Acordeon e Trio Boladão

Barracão

19h – Érica Barbozza

20h30 – Quadrilha Junina Pisa na Brasa

21h30 – Joba Alves

Foto: Arthuro Paganini