Elba Ramalho festeja o Dia das Mães com show especial em Aracaju

Apresentação acontecerá na terça-feira, 16 de maio, e contará com a participação do filho da cantora, Luã Yvys

Neste ano, a artista multifacetada celebra 44 anos de carreira como cantora e chega à capital sergipana para comemorar o Dia das Mães e presentear as famílias com um show especial em homenagem às mulheres que personificam o mais puro amor. A apresentação acontecerá na terça-feira, 16 de maio, em uma linda festa que será realizada pelo Shopping Jardins em sua área externa, a partir das 18 horas. Para participar, basta ir ao Posto de Trocas localizado em frente à Praça de Eventos Ipê, apresentar notas fiscais relativas a compras efetuadas no Shopping Jardins entre os dias 5 e 14 de maio, realizar o cadastro e doar um quilo de alimento não perecível.

Cada R$250 em compras somados a um quilo de alimento dá direito a um ingresso para o show, limitado a dois bilhetes por CPF. A entrega do alimento deve ser realizada no momento do resgate do ingresso e os valores das compras realizadas pelo Shopping Jardins SuperApp (Android e iOS) são considerados em dobro para a promoção. Ou seja, R$125 em pedidos na plataforma online mais um quilo de alimento já dão direito a um ingresso.

A campanha segue até o dia 14 de maio ou enquanto durar o estoque de bilhetes, o que ocorrer primeiro. O Posto de Trocas funciona, de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, em frente à Praça de Eventos Ipê, próximo à loja Centauro. Os alimentos arrecadados serão doados ao projeto Mesa Brasil Sesc e destinados à Associação dos Amigos da Oncologia (AMO) e à Associação Mulheres de Peito. O regulamento completo da promoção está disponível no Shopping Jardins SuperApp.

Elba Ramalho e Luã Yvys

O show em homenagem às mães de Sergipe contará com a participação do filho primogênito de Elba Ramalho, o músico Luã Yvys. ‘Por Onde Anda’, ‘Vivaz’ e ‘Minha Cria’ são algumas das criações do compositor, cantor, instrumentista e produtor musical, que tem um repertório marcado por seu timbre suave e melodia envolvente.

Ao lado de Yuri Queiroga, ele produziu, em 2015, o CD ‘Do meu Olhar pra Fora’, de Elba Ramalho, e entre seus trabalhos mais recentes, estão a canção ‘Ainda tenho asas’, em parceria com a mãe, e a produção de ‘Eu e Vocês’ – primeiro álbum exclusivamente digital lançado pela artista paraibana em 2020. A música que dá nome ao álbum é uma composição de Zélia Duncan e Juliano de Holanda e foi gravada por Elba e seus quatro filhos.

Intérprete icônica da música brasileira, Elba Ramalho celebra 44 anos de carreira agraciando o público com a sua alegria contagiante e o seu talento singular. Passeando por clássicos, como ‘De Volta pro Aconchego’, ‘Chão de Giz’ e ‘Bate Coração’, aos seus sucessos mais recentes, a exemplo de ‘Felicidade’ e ‘Maçã do Rosto’, a mãe de Luã Yvys, Maria Clara, Maria Paula e Maria Esperança e avó de Esmeralda promete alegrar e emocionar o público e proporcionar um chamego danado de bom para o coração.

Coração de Mãe

O quê? Show de Elba Ramalho e seu filho Luã Yvys em homenagem às mães.

Quando? 16 de maio, a partir das 18h.

Onde? Estacionamento D do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? R$ 250 em compras realizadas de 5 a 14 de maio + 1kg de alimento não perecível valem 1 ingresso. Posto de Trocas localizado em frente à Praça de Eventos Ipê.

Mais informações? (79) 2107-5555 | shoppingjardins.com.br.

Foto: Lucas Menezzes

Lotti+Caldas Comunicação