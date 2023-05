Elba Ramalho, Luã Yvys e Pedro Luan emocionam o público em Aracaju

Artistas foram as atrações da festa ‘Coração de Mãe é Show’ realizada na noite de terça-feira, 16 de maio, pelo Shopping Jardins

Ao som de sucessos da MPB e de clássicos da cultura nordestina, mais de 4 mil pessoas celebraram o amor de mãe em uma linda festa realizada pelo Shopping Jardins na noite da terça-feira, 16 de maio, com os apoios da Unimed e Infonet. O evento ‘Coração de Mãe é Show’ agraciou as famílias com a boa música do jovem sergipano Pedro Luan e o show especial de Elba Ramalho com a participação do seu filho Luã Yvys. A noite contou também com a arte de Bráulio Lessa, que brindou o público com a poesia ‘Força de Mãe’ e intérpretes de Libras fizeram traduções ao vivo de todas as performances.

Embalado por canções como ‘Chamego Só’ e ‘Se avexe não’, interpretadas por Pedro Luan, e ‘Festa do Interior’, ‘Anunciação’, ‘Vem meu amor’, ‘De volta pro aconchego’, o hino ‘Evidências’ e outros hits apresentados por Elba Ramalho, o público cantou, dançou e celebrou o amor de mãe. “A festa está ainda mais excepcional porque exalta o Nordeste, a nossa cultura”, ressaltou o comerciante Flávio Alves, que aproveitou a noite ao lado da esposa e do filho.

E todos se emocionaram com a interpretação singular de Elba Ramalho do clássico ‘Romaria’ e com os duetos apresentados ao lado de Luã Yvys, que também agraciou a plateia com seu timbre suave e ritmo envolvente. “Sempre sonhei em assistir a um show de Elba Ramalho e, agora, tive essa oportunidade”, revelou a professora Rute Batista, que curtiu a festa com a filha Jéssica Barreto.

Para acolher o público, o Shopping Jardins ergueu uma bela estrutura em sua área externa com lounges, banheiros, coberturas, ambiente instagramável, serviço de bar, delícias da Casa Alemã e Açaí Fruit, além de espaço acessibilidade com cadeiras e abafadores de ruídos para pessoas com hipersensibilidade. As famílias também tiveram a oportunidade de aproveitar experiências gratuitas como tatuagem instantânea, massagem e reflexologia do Soul Beauty & Spa, sorteios de brindes e descontos da Bergara.

A celebração integrou a campanha do Shopping Jardins em homenagem às mães, que também promoveu a solidariedade. Além de apresentar notas fiscais, cada participante doou um quilo de alimento não perecível para resgatar o ingresso ao evento. No total, foram arrecadadas mais de 4 toneladas de alimentos e as doações foram entregues à Associação Mães pela Diversidade e ao projeto Mesa Brasil | Sesc Sergipe, que contemplou a Associação dos Amigos da Oncologia (AMO) e a Associação Mulheres de Peito.

A campanha foi estrelada por Elba Ramalho e a artista fez questão de visitar a AMO e realizar a entrega simbólica das doações na tarde da terça-feira, 16. “Estou muito feliz por estar aqui, neste momento de doação à AMO, essa organização social tão importante. Meus aplausos ao Shopping Jardins que envolveu a sociedade nessa campanha e a todos que colaboraram”, afirmou Elba Ramalho.

A instituição foi agraciada com 1,5 mil quilos de alimentos que, para a AMO, vão além de fontes para nutrir o corpo. “Agradecemos a esse presente que é alimento em forma de assistência e de amor para os nossos pacientes. Muito obrigado ao Shopping Jardins, às pessoas que colaboraram e à Elba Ramalho por sua presença maravilhosa”, ressaltou Conceição Balbino, presidente da AMO.

