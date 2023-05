Na última segunda-feira, 08, o governador Fábio Mitidieri (PSD), durante solenidade na tradicional Rua de São joão, revelou a programação completa do São João no estado de Sergipe. Com o objetivo de divulgar a todo o calendário junino, a edição desta quarta-feira, 10, do programa jornalístico “Sergipe Verdade” conversou com a presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), a cantora Antônia Amorosa.

De imediato, Amorosa destacou que serão trinta dias de muitas alegrias, com participação de mais 250 atrações, em cinco pontos da capital sergipana, para resgatar a tradição sergipana.

“Com isso, vamos proporcionar a geração de emprego e renda para o nosso povo”, frisou. Para Amorosa, o governo foi bastante feliz ao lançar o ‘Sergipe é o País do Forró’ na rua de São João e ao revelar a realização da “Segundona da Rua de São João” por todo o ano. “Pois, trata-se da única rua com mais de 100 anos de história”, salientou. Segundo a presidente, serão investidos R$ 10 milhões de reais em todo festejos estaduais.

“Elba Ramalho será cidadã sergipana”, afirma Antônia Amorosa.

Na oportunidade, ocorrerá a realização do Fórum Nacional da Música Nordestina com a presença da cantora Elba Ramalho. Que será homenageada com a entrega do título de cidadão sergipano de autoria da deputada estadual Maísa Mitidieri. Revelação feita por exclusividade por Amorosa. Ocasião em que Amorosa, também, revelou a apresentação de propositura pelo vereador Nitinho para agraciar a artista com o título de cidadania aracajuano.

Com informações da rádio SIM 94, 3 Fm

Por Elder Santos