Elber alerta para possível saída da sede dos Correios do centro

Atento aos interesses da cidade, o vereador Elber Batalha (PSB) discursou sobre a possível mudança da sede dos Correios, localizada no centro da capital, durante a sessão desta quarta-feira, 30. Na ocasião, ele mencionou que já dialogou com o ministro Márcio Macêdo a respeito da situação.

A tradicional sede dos Correios, situada no cruzamento do calçadão da Laranjeiras com a rua Itabaianinha, pode deixar o centro. Esse rumor, que circula entre os comerciantes locais, chegou ao conhecimento do vereador na segunda-feira, 28.

Em seu pronunciamento, Elber destacou que procurou o ministro Márcio Macêdo para verificar a veracidade dessa possibilidade. “Isso vai criar mais um ‘elefante branco’ no centro da cidade e resultar na perda de mais um atrativo para a região. Já conversei com o ministro Márcio Macêdo, que junto à direção nacional dos Correios conseguiu articular para que a sede não fosse desativada”, comentou.

Ainda segundo o vereador, essa situação deve servir de alerta. “Os vereadores desta e da próxima legislatura precisam estar atentos à revitalização do centro de Aracaju. Essa gestão deixou uma dívida flagrante nesse sentido, pois um projeto foi apresentado e várias instituições se mobilizaram, mas tudo foi abandonado”.

Por fim, Elber reiterou seu compromisso com o bairro. “O centro hoje está entregue às moscas, com poucos e raros clientes que ainda insistem em comprar por lá. Eu mesmo sou um fiel consumidor que aprecia o charme do calçadão, especialmente o da Luzitânia, que é mais tradicional. No entanto, a área está em completo abandono. Sou totalmente contra a saída da Câmara daqui por isso”, concluiu.

Foto Gilton Rosas

Por Anna Paula Aquino,