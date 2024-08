Elber destaca Feira Regional de Economia Popular  em Aracaju

O vereador Elber Batalha (PSB) destacou a realização da Feira Regional de Economia Popular e Solidária que começou em Aracaju, no Gonzagão, nesta quinta-feira, 29, e vai até o próximo domingo, dia 1° de setembro. Durante a sessão da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), ele falou da importância de eventos como esse para o estado.

Em seu pronunciamento, o parlamentar divulgou a feira que é promovida e organizada pelo Instituto Diversa e tem o suporte da assessoria da economia popular e solidária da Presidência da República, coordenada por Tatiana Souza. “Essa feira visa aglomerar e conjugar os trabalhos de vários produtores e empreendedores de pequena monta que utilizam da sua microeconomia para fomentar o mercado da nossa cidade. São pessoas de diversas atividades como mel, artesanato, renda, doces e demais categorias voltadas para a questão da cultura popular”, comentou.

Segundo Elber, essa oportunidade acaba atraindo os holofotes para o nosso estado. “Esse evento ocorre em todo país e é de muita relevância chegar por aqui. Além disso, atrai vários olhares e presenças para o estado como a do ministro Márcio Macedo, da secretária Eliane Aquino, todos prestigiando a cadeia da economia produtiva e popular da nossa terra”, disse.

Por fim, ele lembrou do papel dos pequenos e médios empreendedores, aproveitando para fazer um convite aos vereadores presentes. “Já é fato comprovado que os pequenos e médios empreendimentos geram quase que 80% das vagas de emprego no Brasil. E é essa cadeia que precisa ser fomentada e divulgada. Nossos parabéns ao Diversa e a Secretaria Nacional da República, todos envolvidos no processo desse evento e que fazem essa economia por aqui. Convido todos os colegas a se fazerem presentes para conhecer a diversidade da produção de Sergipe”.

A feira acontece até o próximo domingo, dia 1° de setembro, no Gonzagão.

Foto Gilton Rosas

Por Anna Paula Aquino