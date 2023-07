Elder Santos passa integrar assessoria de comunicação da Barra dos Coqueiros

Após 16 meses de produção no jornalístico “Sergipe Verdade” na rádio SIM 94, 3 Fm com apresentação de George Magalhães, o comunicador Elder Santos deixa a produção do programa e passa a integrar a partir do mês de Agosto, a assessoria de comunicação da prefeitura de Barra dos Coqueiros.

De boa convivência com a imprensa sergipana, Elder Santos tem passagens em seu currículo por nove anos na assessoria do ex-deputado federal André Moura, respondeu por 18 meses pela secretaria de comunicação da cidade de Japaratuba e, também, atua na crônica desportiva [onde responde pela diretoria de imprensa.