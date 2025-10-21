Eleição: Associação Sergipana de Karts anuncia convocação para Assembleia Geral

A ASSOCIAÇÃO SERGIPANA DE KARTS – ASK, por meio da Comissão Eleitoral e de seu Diretor Presidente, no uso de suas atribuições estatutárias (art. 33, I, do EASK), CONVOCA os seus associados para a Assembleia Geral de Eleição, que se realizará no dia 05 de novembro de 2024, às 18:00 horas.

A Assembleia Geral será instalada, em primeira convocação, às 18:00 horas, mediante a presença de, no mínimo, 2/3 dos sócios adimplentes e, em segunda convocação, às 18:30 horas, que se concretizará com qualquer número de sócios adimplentes, em conformidade com o art. 28 do EASK.

Vale ressaltar que o presente edital tem como PRINCIPAL OBJETIVO dar legitimidade à eleição e posse da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o mandato 2024/2025.

REGRAS ELEITORAIS:

As chapas interessadas em concorrer à eleição deverão ser registradas junto a comissão eleitoral em até 3 dias antes do referido pleito. Somente poderão votar e ser votados os associados que estejam em dia com suas obrigações sociais e tenham mais de um ano de filiação, conforme estipulado pelo Estatuto da Associação. A Eleição se dará por voto secreto, computado em cédula única a qual apresentará o nome dos cargos e dos candidatos à Diretoria e do conselho fiscal homologados para o pleito. O quórum mínimo para sua realização será de no mínimo 2/3 dos sócios em primeira convocação e em segunda convocação após 30 minutos com qualquer quórum deliberando pela maioria simples dos votos. A comissão eleitoral irá realizar a coleta das cédulas e emitir relatório técnico de todo processo de apuração dos votos. Será permitida a um representante de cada chapa realizar o acompanhamento da apuração dos votos. A Assembleia será instalada em primeira convocação às 18hrs com a presença de 2/3 dos associados adimplentes com direito a voto, e, em segunda convocação, 30 minutos após, com qualquer número de presentes sendo deliberado pela maioria simples dos votos. Em caso de impugnação a candidatura de algum membro, o ato deve ser formalizado por escrito e entregue a secretaria da entidade em até 48hrs antes da realização da assembleia, fica garantido o direito de prévia defesa ao candidato impugnado, e a mesma deverá ser formalizada por escrito e entrega a secretaria dentro do prazo de 24hrs antes da assembleia de eleição, o pedido de impugnação será julgado pela diretoria que irá deliberar em assembleia sobre a decisão, dando sequência ao processo de eleição.

Esta convocação é feita nos termos estatutários e das legislações vigentes, que rege as associações desportivas, garantindo a igualdade de oportunidades entre os participantes e a ampla participação democrática dos associados no processo eleitoral.

Texto assessoria – Foto: @kartsergipe