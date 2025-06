Eleição para conselheiros e diretor da Previdência de Aracaju acontece dia 18

Os servidores ativos e inativos da Prefeitura de Aracaju vão às urnas no dia 18 deste mês, para escolher os novos representantes dos Conselhos Municipal de Previdência e Fiscal do Regime Próprio de Previdência Social. A votação acontecerá em quatro locais distintos, sendo um específico para os aposentados, outro para os servidores da Saúde, um terceiro para os lotados na Educação e o último para os demais servidores.

Para votar, cada servidores deve se dirigir ao local indicado, munido de um documento de identificação oficial com foto. A escolha dos representantes será feita em urnas eletrônicas.

Os votantes deverão escolher sete representantes, sendo um diretor de Relacionamento do Instituto de Previdência do Município de Aracaju (AjuPrev), quatro conselheiros municipais, sendo dois ativos e dois inativos, cujos mandatos serão para o triênio 2025-2028; e dois conselheiros fiscais,- para o biênio 2025-2027.

Atribuições

O Conselho Municipal de Previdência (CMP) é o órgão superior de deliberação colegiada. Ao CMP compete estabelecer diretrizes gerais, apreciar as decisões aplicáveis ao Regime Próprio de Previdência Privada (RPPS), acompanhar e fiscalizar a aplicação da legislação pertinente, entre outras.

Já ao Conselho Fiscal compete fiscalizar os atos administrativos, os deveres legais e estatutários, além de examinar e emitir parecer sobre os demonstrativos contábeis e as contas anuais do Instituto.

O presidente da Comissão Eleitoral, o procurador do município Tiago Batista, ressalta a importância da participação de todos no pleito. “A eleição dos membros do Conselho Previdenciário representa um momento importante de fortalecimento da gestão participativa e do compromisso dos servidores com o futuro do regime próprio de previdência. A participação é fundamental para garantir a representatividade, a transparência e a legitimidade das decisões que impactam diretamente os direitos previdenciários de todos os servidores”.

O procurador aproveita para convocar todos para o pleito. “Convidamos cada servidor a exercer esse direito com consciência e responsabilidade, comparecendo às urnas e contribuindo para o aprimoramento da governança previdenciária no Município de Aracaju”.

Locais de votação

Aposentados e pensionistas – Nas quatro seções eleitorais no Auditório do Centro Administrativo “Prefeito Aloísio Campos”

Os servidores que possuam centro de custo na Secretaria Municipal de Saúde, lotados no referido Órgão – Nas duas seções eleitorais no Auditório da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (EMURB)

Os servidores que possuam centro de custo na Secretaria Municipal de Educação, lotados no referido Órgão – Nas duas seções eleitorais no Instituto de Previdência do Município de Aracaju (AjuPrev)

Os servidores lotados nos demais órgãos, sendo Seplog, AjuPrev, Semfas, Segov, Secom, Gabinete da Prefeita, Gabinete do Vice Prefeito, Semdec, Sema, Setur, Semde, Semimfra, Emsurb, Emurb, Semict, SMTT, Seapri, Sejesp, PGM, CGM, Semfaz, Fundat, Funcaju e Câmara Municipal de Aracaju – Nas duas seções eleitorais na Biblioteca Municipal Ivone de Menezes Vieira

Candidatos

DIRETORIA

Sérgio Murilo Ferreira

Marcelo Souza Santos

CMP – REPRESENTANTES DOS SERVIDORES ATIVOS

Dennis Francisco Da Silva

Helenildes Gomes De Santana

Debora De Jesus Santos

Obanshe Severo D Acelino E Porto

Carmen Margarida Moreno Jacintho

CMP – REPRESENTANTES DOS SERVIDORES INATIVOS

Adelmo Meneses Santos

Genolice Santana Soares

Otalicio Lima Vieira

Nivaldo Fernando Dos Santos

CONSELHO FISCAL

Dijane Brito Dos Santos

Maria Zelia Santos Souza Nascimento

Jorge Luiz Ferreira Lima Filho

Elissandra Santos De Araujo

Flavio Vinicius Fonseca Barreto

Victor Brito Villar

Texto e foto Alexandra Brito