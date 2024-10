ELEIÇÃO PARA ESCOLHA DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA O BIÊNIO 2024/2026 ACONTECERÁ NA PRÓXIMA SEXTA

O Ministério Público de Sergipe realizará na próxima sexta-feira, 18, das 08h às 12h, no Auditório Promotor de Justiça Valdir de Freitas Dantas, no Edifício-Sede em Aracaju, eleição para a escolha do Procurador-Geral de Justiça para o biênio 2024/2026.

A única inscrição para composição da lista tríplice foi do Promotor de Justiça Nilzir Soares Vieira Junior. A Comissão Eleitoral apreciou a inscrição e considerou o candidato apto para composição da lista, conforme dispõe a Resolução nº 018/2024 – CPJ.

A escolha do novo PGJ é mediante voto obrigatório, secreto e plurinominal de todos os integrantes do quadro ativo da carreira do Ministério Público. Cada eleitor poderá assinalar na cédula o quadro correspondente ao nome de até três candidatos e, após dobrá-la, para garantia do sigilo, deverá depositá-la na urna.

Organizada a lista, esta será remetida ao Governador do Estado, conforme disposto no § 6º, do art. 8º, da Lei Complementar nº 02, de 12 de novembro de 1990.