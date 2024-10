Eleições 2024: feiras livres de Aracaju serão antecipadas; confira

Em virtude das eleições de 2024, que acontecerão no próximo domingo, dia 6, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), antecipará as feiras livres realizadas às sextas, sábados e domingos na capital, em função do pleito eleitoral.

Conforme o cronograma estabelecido pela Diretoria de Espaços Públicos e Abastecimento (Direpa), setor responsável pela organização das feiras livres, nos bairros Santa Maria, Jardim Esperança, Coqueiral, América, Bugio e Dom Pedro, realizadas regularmente aos domingos, serão antecipadas para este sábado, dia 5, no mesmo horário.

As feiras dos bairros Cirurgia, Santa Tereza, 18 do Forte, São Carlos, Santo Antônio, Grageru e Marivan, que ocorrem normalmente aos sábados, serão antecipadas para esta sexta-feira, 4. Em paralelo, às feiras do Lamarão e Costa Nova serão mantidas no cronograma habitual.

As feiras dos bairros Santo Antônio, Jabotiana, Suíssa, São José, Médici, Jesse Pinto Freire, Sol Nascente, Castelo Branco e Agamenon, que ocorrem às sextas-feiras, serão antecipadas para esta quinta-feira, dia 3, juntamente com aquelas que já ocorrem no mesmo dia, de forma previamente estabelecida no planejamento.

Mercados

Ainda no domingo, 6, os mercados centrais Thales Ferraz, Antônio Franco e Maria Virgínia Franco, assim como os setoriais (nos bairros), estarão fechados.

