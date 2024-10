Feiras livres de Aracaju serão antecipadas para o 2º turno

Em razão do 2º turno das eleições de 2024 em Aracaju, que ocorrem neste próximo domingo, 27, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), antecipa as feiras livres realizadas às sextas, sábados e domingos na capital, honrando o compromisso com o pleito eleitoral.

Ainda conforme o planejamento estabelecido pela Diretoria de Espaços Públicos e Abastecimento (Direpa), nos bairros Santa Maria, Jardim Esperança, Coqueiral, Bairro América, Bugio e Dom Pedro, a ornamentação das feiras serão antecipadas para este sábado, dia 26, no mesmo horário.

As feiras dos bairros Cirurgia, Santa Tereza, 18 do Forte, São Carlos, Santo Antônio e Grageru, que ocorrem normalmente aos sábados, foram antecipadas para esta sexta-feira, 25. Em paralelo, as feiras do Lamarão e Costa Nova serão mantidas no cronograma habitual.

As feiras dos bairros Santo Dumont, Jabotiana, Suíssa, São José, Médici, Jesse Pinto Freire, Sol Nascente e Agamenon, que ocorrem às sextas-feiras, serão antecipadas para esta quinta-feira, dia 24, junto ao cronograma que acontece durante o dia.

Mercados

O diretor de Espaços Públicos (Direpa), Márcio Brayner, reiterou que durante o domingo, 27, os mercados centrais Thales Ferraz, Antônio Franco e Maria Virgínia Franco, assim como os setoriais (nos bairros), estarão fechados.

