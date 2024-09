Eleições para o CRA/SE serão realizadas dia 18 de setembro

No próximo dia 18 de setembro deste ano, o Conselho Regional de Administração (CRA/SE) realizará eleições para a escolha do seu Presidente e renovação de 1/3 do seu Conselho Deliberativo.

Há anos as eleições no CRA/SE contemplavam apenas chapa única. Este ano, três chapas estão inscritas concorrendo ao pleito. Chapa 01, encabeçada pela administradora Joelina Santana da Silva; Chapa 02- administrador Osiris Ashton Vital Brazil; e Chapa 03- administrador Daniel da Silva Almeida.

Segundo o candidato Daniel da Silva Almeida (Chapa 03), este fato demonstra a insatisfação apresentada pelos colegas administradores, com a atual administração do conselho, pois, não se observa grande expressividade de ação extensiva para os profissionais, nem para a sociedade em geral.

Para Daniel da Silva Almeida, o profissional administrador tem a capacidade técnica de gerenciar determinada atividade, seja na esfera privada ou pública, dessa forma merece reconhecer o papel dos Conselhos Federal e Regionais de Administração como fundamentais para o desenvolvimento de ações que promovam a difusão da Ciência da Administração e a valorização da profissão em busca da defesa da sociedade.

