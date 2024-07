Elese e Instituto Histórico realizam Sarau em comemoração à Sergipe

A Escola do Legislativo João de Seixas Dória realizou na tarde desta quinta-feira, 04, em parceria com o Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, o Sarau da Emancipação em comemoração à Emancipação Política de Sergipe ocorrida no dia 08 de julho de 1820.

A palestra da Prof. Dra. Profª. Edna Maria Matos Antônio, Construindo a liberdade: A Emancipação de Sergipe no contexto da Independência do Brasil (1820-1823) abordou aspectos importantes desse movimento que culminou com a separação dos estados da Bahia e Sergipe.

A Profa. Dra.Terezinha Oliva, oradora oficial do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe realizou palestra sobre o fato histórico e relatou a importância de Sergipe ter mantido identidade própria apesar de estar por tanto tempo integrado à Bahia. “Precisamos comemorar sempre nossa emancipação, passamos 16 anos sem dar atenção a esse passo importante da nossa história” relembrou Terezinha.

Foi uma tarde de muita música, história e celebração. O evento contou com a apresentação do Corales, Coral da Assembleia Legislativa de Sergipe acompanhado do Quinteto Real Black com alunos do Sesc apresentando um repertório especial para a ocasião. A soprano ( classificação mais aguda das vozes femininas) Suzana Furtado, encantou a todos com sua apresentação.

A deputada estadual Linda Brasil participou das comemorações e falou sobre a importância dessas celebrações para o estado de Sergipe. “Os 204 anos de Emancipação Política devem ser lembrados por todos os sergipanos como um dos fatos mais importantes da nossa História. É uma data simbólica de nossa cultura, nossa Constituição e espero que as nossas instituições a exemplo do Governo do Estado possam também realizar essas celebrações”, lembrou a parlamentar

O coordenador Cultural da Elese, Benneti Nascimento, falou sobre o papel da Escola do Legislativo na celebração de datas tão importantes para o Estado de Sergipe. “Temos como propósito manter viva a memória e a história de Sergipe trazendo para este espaço pessoas, músicas, acontecimentos que possam entregar aos sergipanos esse orgulho da sergipanidade e alegria em relembrar datas tão marcantes para o povo” disse ele

A diretora da Elese, Telma Pimentel ressaltou a importância de se comemorar a data e do papel da Escola do Legislativo nas celebrações acerca da história política de Sergipe. ” É nosso papel garantir que a memória de Sergipe seja preservada e comemorada sempre lembrando aos sergipanos e a todos que aqui moram da importância dessas comemorações. Entendemos que um povo sem memória é um povo sem história” falou a diretora.

Foto: Joel Luiz

Da Escola do Legislativo – Por Rosângela Dória