Eleven Night: Encontro da Advocacia com Clarisse Ribeiro acontece nesta terça

A advocacia tem encontro marcado com Clarisse Ribeiro nesta terça-feira, 11, às 19h, no Delmar Hotel Aracaju. O evento, intitulado “Eleven Night”, promete ser uma noite de diálogo, descontração e fortalecimento de laços entre advogados e advogadas sergipanos.

Realizado por Clarisse Ribeiro, que concorre à vaga de Desembargadora pelo Quinto Constitucional, na cadeira destinada à Advocacia, o Eleven Night tem como principal objetivo promover uma conversa aberta com a classe, especialmente com as mulheres advogadas e com a jovem advocacia.

Durante o encontro, Clarisse Ribeiro pretende divulgar e reforçar sua plataforma de propostas, construída com base na valorização da advocacia, na defesa das prerrogativas profissionais e no compromisso com uma Justiça mais humana, acessível e igualitária.

“A ideia é criar um espaço leve, de escuta e de troca. Quero ouvir as demandas da advocacia, especialmente das mulheres e dos jovens, e apresentar o que acredito ser um novo olhar para o Tribunal de Justiça”, afirma Clarisse Ribeiro.

O Eleven Night também pretende celebrar a união da classe e estimular a participação ativa dos advogados e advogadas nos processos que fortalecem a representatividade da advocacia sergipana.

Com um formato descontraído, o evento deve reunir profissionais de diferentes áreas do Direito, lideranças institucionais e apoiadores da candidatura de Clarisse, em um ambiente propício para o diálogo e o networking.

