EM 9 MESES DE GESTÃO, PREFEITURA DE ARACAJU REFORÇA DIVULGAÇÃO DOS ECOPONTOS E INCENTIVA DESCARTE CORRETO

Ao longo dos nove primeiros meses da atual gestão, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), vem intensificando as ações de divulgação e conscientização sobre o uso dos ecopontos instalados na capital.

O objetivo é claro: promover a sustentabilidade, garantir à população locais adequados para o descarte de resíduos e combater o descarte irregular em vias públicas e terrenos baldios.

Somente entre janeiro e agosto, os ecopontos da capital receberam 2.606,15 toneladas de resíduos. Desse total, 2.328 toneladas foram de resíduos da construção civil e 278,15 toneladas de volumosos, como restos de móveis e poda de árvores. Esses números mostram o impacto positivo da iniciativa para reduzir o acúmulo de materiais descartados de forma incorreta e preservar o espaço público.

O vigilante e morador do bairro Jardim Centenário, Ednaldo Cândido Santana, ressaltou a transformação que o ecoponto trouxe para a comunidade, “É muito importante porque antigamente isso aqui era um terreno abandonado, que só acumulava lixo e trazia muitas doenças. Hoje em dia não, está tudo limpinho e a população já sabe que tem um espaço certo para trazer o material. Aqui no Jardim Centenário diminuiu bastante o descarte irregular. Antes ninguém podia passar de tanto lixo, hoje todo mundo já sabe que tem o ecoponto e a obrigação de vir trazer aqui, para não jogar na rua. O conselho que eu deixo é que cada morador continue fazendo o descarte correto, trazendo para ecoponto, porque jogar na rua só cria problema para todos nós. Esses ecopontos foram nota 10.”

Atualmente, Aracaju conta com nove ecopontos distribuídos em diferentes bairros: no 17 de Março, na Rua Vereador Manoel Nunes Resende; na Coroa do Meio, na Rua Jornalista João B. de Santanna; no Inácio Barbosa, na Rua Júpiter; no Ponto Novo, na Rua Massaranduba; no Jabotiana, na Rua Projetada; no 18 do Forte, na Rua Jansen Melo; no Industrial, na Avenida Confiança; no Jardim Centenário, na Rua Radialista José da Silva Lima; e no Santos Dumont, na Rua Jane Bonfim. Além desses, a Prefeitura já iniciou a construção de mais dois ecopontos, que em breve serão entregues à população, ampliando as opções de locais adequados para o descarte correto de resíduos na capital.

Além disso, os ecopontos recebem diferentes tipos de materiais, como volumosos, a exemplo de poda de plantas, gesso e restos de móveis; resíduos de construção, como cascalhos; recicláveis, incluindo papel, papelão, vidro, plásticos e metais; e ainda eletrônicos, como pilhas e lâmpadas devidamente armazenadas. Importante destacar que os ecopontos não recebem lixo orgânico nem lixo domiciliar, que devem ser destinados à coleta regular realizada pela Prefeitura.

A supervisora ambiental da Emsurb, Letícia Rocha, destacou a importância do papel dos ecopontos na política de resíduos sólidos da capital, “Os ecopontos são equipamentos essenciais para a gestão dos resíduos sólidos de Aracaju. Além de oferecerem locais adequados para o descarte de materiais que não devem ir para a coleta domiciliar, contribuem para a redução do descarte irregular e para a preservação ambiental. Nossa atuação, em parceria com o Ministério Público, busca incentivar cada vez mais a população a utilizar esses espaços e fortalecer a política de sustentabilidade no município.”

A Prefeitura de Aracaju segue firme no compromisso de expandir e aprimorar a política de resíduos sólidos da capital, reforçando que o uso dos ecopontos é um passo fundamental para construir uma cidade mais limpa, sustentável e consciente.

Nesta quarta-feira, 24, seis dos nove ecopontos de Aracaju receberam uma visita técnica do Ministério Público de Sergipe (MPSE), realizada em colaboração com a Prefeitura e a Emsurb. A iniciativa teve como objetivo principal fortalecer a parceria entre as instituições, reforçar a transparência e buscar melhorias contínuas na gestão dos resíduos sólidos da cidade.

Durante o encontro, o Ministério Público pôde acompanhar de perto a estrutura e o funcionamento dos ecopontos, que se consolidam como espaços essenciais para o descarte correto de materiais recicláveis, móveis em desuso e restos de construção civil. Técnicos da Emsurb apresentaram os procedimentos adotados e destacaram a organização dos locais, o que foi avaliado de forma positiva pelos representantes do MP.

A promotora de justiça do Ministério Público, Juliana Checcucci Carballal, destacou a relevância da parceria com a Emsurb e a necessidade de ampliar os ecopontos, “Estamos aqui em parceria com a Emsurb para realizar visitas aos ecopontos e contribuir na divulgação desses espaços, para que a população tome conhecimento e utilize cada vez mais os locais destinados ao descarte correto de materiais. A ideia é evitar que resíduos sejam destinados de forma inadequada e reforçar a consciência ambiental e urbana.”

Foto Plácido Noberto / Ascom Emsurb