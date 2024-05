EM AÇÃO CONJUNTA, PREFEITURA DESLOCA PREVENTIVAMENTE MORADORES DO LARGO DA APARECIDA, EM ARACAJU

Moradores do Largo da Aparecida, no bairro Jabotiana, foram atendidos pelas equipes do Comitê de Gerenciamento de Crise da Prefeitura de Aracaju, nesta quinta-feira, 9. Apesar de terem caído 15 mm de chuvas nas primeiras 12 horas, volume relativamente baixo, em comparação ao que a cidade está acostumada a resistir sem nenhum tipo de intercorrência, o local foi impactado por conta do nível dos rios, que já vinham cheios devido às fortes chuvas de terça-feira, 7. Naquele dia, caíram 120 mm de água em apenas 12 horas, o que fez transbordar o rio Poxim, impactando em um alagamento no Largo da Aparecida nesta quinta.

Equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social trabalham desde cedo no local, fazendo a abordagem para o convencimento e remoção de famílias que estavam em situação de risco. De acordo com a secretária municipal da Assistência Social, Rosária Rabelo, foi realizado o deslocamento de 11 famílias preventivamente, totalizando 26 pessoas, sendo oito crianças, um idoso, e os demais adultos. Essas pessoas foram encaminhadas para o acolhimento em pousadas e terão acesso ainda aos Benefícios Eventuais, como colchões, cestas básicas e kits de limpeza, havendo também a distribuição de botas de borracha. Ainda durante esta manhã, 25 botas foram entregues.

“Essas pessoas terão toda a alimentação garantida, café da manhã, almoço e jantar. Também fizemos a distribuição de botas para que as famílias que continuaram no Largo da Aparecida possam ter uma melhor locomoção e evitar qualquer tipo de doença, tão presente nesse momento de chuva. Vamos continuar monitorando junto à Defesa Civil, e assim que for autorizado, vamos retornar com essas famílias para as suas residências”, explicou.

A aposentada Emanuela Batista foi uma das moradoras acolhidas e deslocadas para um hotel, juntamente com seus dois cachorros, Luna e Ted, que receberam atendimento do programa Aju Animal. Ela agradece todo o apoio recebido das equipes da Prefeitura. “Isso é bom, porque me tranquiliza mais. Estava bem difícil em casa, com a água entrando. Saber que eles vão ficar em um lugar seguro me deixa mais à vontade. E eu estou muito grata por também me acolherem, por eu ter um lugar para ir. Eu não tenho família por perto, e ter um lugar para ficar enquanto minha casa está assim é bem gratificante”, declarou.

Monitoramento

A Defesa Civil de Aracaju, órgão vinculado à Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), continua fazendo o monitoramento constante das áreas de risco, em especial no Largo da Aparecida. As equipes também auxiliaram no trabalho de convencimento e remoção das famílias.

De acordo com o secretário municipal da Defesa Social e Cidadania, tenente-coronel Silvio Prado, foi providencial retirar as famílias dos locais de risco, visto que algumas casas já estavam inundadas. “Algumas pessoas têm dificuldade de sair e retornar para a sua residência. Onze famílias do Largo da Aparecida já foram deslocadas para que a gente pudesse dar uma condição de normalidade a essas pessoas, um conforto maior, e uma possibilidade de locomoção também para o seu trabalho ou para as crianças que vão para a escola”, diz.

O secretário destaca ainda que até o próximo domingo, 12, o nível da água deve voltar ao normal. “O rio deve voltar ao seu leito normal porque as chuvas cessaram, não só em Aracaju, como também nos municípios vizinhos que trazem essa água da drenagem pluvial através do rio Poxim. Então a gente tem uma perspectiva de que, no domingo, a gente tenha uma condição de normalidade social aqui no bairro Jabotiana, mas iremos monitorar e só traremos as famílias de volta para cá com a condição de normalidade totalmente restabelecida”, afirma.

A Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) mantém equipes atuando na manutenção da rede de drenagem por toda a capital. A população pode solicitar a limpeza das bocas de lobo e outros serviços por meio do setor de Atendimento da Emurb, através dos telefones (79) 3179-1600, 1617 e 1619 ou comparecendo presencialmente na sede administrativa, situada na avenida Augusto Franco, nº3340, Ponto Novo.

Foto: Sergio Silva/PMA