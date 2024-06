Em alta, tratamentos estéticos dão o ‘up’ no visual para curtir os festejos juninos

Emagrecentro Aracaju já registra aumento na busca por procedimentos para rosto e corpo

A chegada do mês de junho e dos festejos juninos movimenta diversos setores da economia, incluindo, o mercado de tratamentos estéticos. A busca por este tipo de procedimento é impulsionada pelas pessoas que adoram dar um ‘up’ no visual para arrasar nas festas típicas desta época. Entre as opções mais procuras estão a harmonização facial e os métodos para redução de gordura localizada ou perda de peso.

Pós-graduanda em Neurociência e graduanda em Biomedicina, Viviane Lins, CEO da Emagrecentro em Aracaju, explica que o rosto é a parte mais visível e expressiva do corpo e que, por isso, a harmonização facial está em alta. O procedimento tem o objetivo de equilibrar os traços do rosto e melhorar a aparência, trazendo resultado imediato.

“Existe a opção de fazer um preenchimento com ácido hialurônico que serve, por exemplo, para a pessoa tem o bigode chinês e sente um certo incômodo. Com o preenchimento, há um efeito rápido e a pessoa já sai da clínica se sentindo bem. Muitas pessoas também procuram pelo preenchimento de olheiras ou de métodos que tratam a papada do rosto, situações que podem ser resolvidas com um efeito muito rápido”, detalhou.

Viviane Lins explica ainda que, visando o preparo para os festejos juninos, também é possível trazer melhorias para o corpo de forma rápida, com procedimentos como a Crio HD. “Trata-se de um método novo, exclusivo da Emagrecentro, que proporciona um efeito de plástica. Ele estimula a diminuição de gordura localizada e você já consegue ver um resultado na primeira sessão”, explicou.

Outra opção é o Método 4 Fases, famoso por provocar uma perda de peso rápida. Em poucas semanas, a pessoa pode perder de 5% até 10% do seu peso corporal. Mas para quem procura um efeito imediato com o intuito de curtir os festejos, a primeira fase do método, que é composta por um detox, elimina aspectos de inchaço e retenção de líquido no corpo. “A primeira fase é a desintoxicação, que já vai causar um efeito de desinchaço. A paciente já vai se sentir mais leve, bonita e sequinha. Isso já vai motivá-la continuar com o método”, pontuou a CEO da Emagrecentro.

Sobre a Emagrecentro

A Emagrecentro é uma empresa pioneira no mercado brasileiro que investe em pesquisa, inovação e tecnologia, guiando-se sempre pelos pilares da ciência e da ética, para oferecer excelência em seus serviços, produtos e tratamentos de: estética, saúde e bem-estar.

Em Aracaju, a franquia é liderada pela CEO, Viviane Lins. Há 12 anos, a Emagrecentro ajuda diversas pessoas na mudança do estilo de vida, recuperação da autoestima e manutenção do autocuidado.

A Emagrecentro fica localizada na Avenida Barão de Maruim, Nº 639, bairro São José, em Aracaju. Agendamentos podem ser feitos por meio dos telefones (79) 3211-1397/3213-7479 ou do WhatsApp (79) 98804-8908.

Fonte e foto NV Comunicação