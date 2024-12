‘Em busca do Papai Noel’ é atração para a criançada nesta sexta

Atividade recreativa gratuita acontece no dia 20 de dezembro no Shopping Jardins, em Aracaju (SE)

A noelete e os personagens mágicos do Jardim Encantado de Natal convidam as crianças a viverem uma divertida aventura no Shopping Jardins, em Aracaju (SE). Nesta sexta-feira, 20 de dezembro, eles comandam a brincadeira ‘Em Busca do Papai Noel’. A atração é gratuita, mediante reserva feita antecipadamente pelo Shopping Jardins App (Android e iOS). A diversão será realizada em duas sessões, iniciadas às 15h30 e às 17 horas, no Espaço Jardins, em frente à Praça de Alimentação Arcos.

Nesta diversão, a noelete convoca a garotada a percorrer o Shopping Jardins em uma animada busca pelo Papai Noel. O Bom Velhinho saiu do seu bosque para alimentar as renas e não voltou mais. Com a ajuda dos personagens do Jardim Encantado e ao som de uma bandinha musical, as meninas e os meninos sairão à procura do Papai Noel.

Veja como garantir o acesso

Para solicitar a reserva, é só baixar o Shopping Jardins App (Android e iOS), efetuar o cadastro de usuário, clicar no banner do evento, preencher as informações solicitadas e escolher o horário desejado. Após receber a confirmação no e-mail cadastrado, basta apresentar o QR Code na entrada do Espaço Jardins, nesta sexta-feira, 20, no horário selecionado. Cada reserva dá direito ao acesso de um adulto acompanhado por até duas crianças.

Jardim Encantado de Natal

Neste ano, as belezas da natureza inspiram o Natal no Shopping Jardins. Na Praça de Eventos Ipê, majestosa árvore de 10 metros de altura convida toda a família a tirar lindas fotos. Balanços, escorregador em formato de regador, gira-gira acessível a pessoas com deficiência, brinquedão e bicicletas mágicas que acionam a fonte garantem a diversão da criançada. O acesso é gratuito.

Parque temático com bilheteria própria na Praça de Eventos Orquídea; visitas ao Papai Noel, de terça-feira a domingo, das 14h às 20h; encontros do Papai Noel com pessoas neurodivergentes, aos sábados e domingos, das 13h às 14h; Jardim Iluminado em frente à Praça de Alimentação Jardins, com acesso de sexta a domingo, das 18h às 21h; Muro dos Desejos em frente ao restaurante Tio Armênio (Portaria A); e Presépio na Portaria B integram as atrações.

Em Busca do Papai Noel

O quê? Diversão com personagens mágicos do Jardim Encantado de Natal e a noelete em busca do Papai Noel pelo mall, ao som de bandinha musical.

Quando? Sexta-feira, 20 de dezembro. Sessões às 15h30 e às 17h.

Onde? Encontro no Espaço Jardins e diversão pelo mall do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito, mediante reserva prévia pelo Shopping Jardins App (Android e iOS).

Foto: Arquivo Shopping Jardins – Lotti+Caldas Comunicação