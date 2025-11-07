Em clima de verão, Staleiro Samba Sunset estreia neste sábado, com diversas atrações

Parceria entre o Staleiro Beach Club e o podcast “Samba & Futebol com o Preto” promoverá roda de samba à beira-mar

O Staleiro Beach Club dá a largada na temporada de verão com a estreia do projeto “Staleiro Samba Sunset”, que chega neste sábado, 8, para celebrar a estação mais aguardada do ano. A iniciativa nasce da parceria entre o Staleiro e o podcast “Samba & Futebol com o Preto”, unindo propostas que dialogam com música, cultura e entretenimento para criar uma experiência envolvente, marcada por samba, boas conversas e o visual privilegiado do mar.

Realizado todos os sábados, das 15h às 18h, o projeto pretende antecipar o clima de verão na capital sergipana, reunindo amigos e admiradores do gênero em uma atmosfera leve e vibrante. O público poderá curtir o pôr do sol à beira-mar ao som de artistas consagrados do pagode sergipano, como Dum Hora, João Miguel, Marcos Vinícius, Matheus Silva e Tarcísio, que vão comandar uma roda de samba animada e cheia de energia. Para encerrar o fim de tarde no melhor clima, o DJ Sky assume as pick-ups com um set especial de batidas envolventes e hits do momento.

Localizado na Av. Inácio Barbosa, 13665, no Mosqueiro, num ambiente à beira-mar, cardápio variado e estrutura acolhedora, o Staleiro Beach Club se consolida como um dos principais pontos de lazer e entretenimento de Aracaju. Para quem busca uma experiência ainda mais exclusiva, o espaço oferece lounges privativos para até dez pessoas, garantindo conforto e atendimento personalizado. As reservas podem ser realizadas pelo site https://tr.ee/4ZMqmF1cPr, com valores a partir de R$300, variando conforme o formato escolhido. Mais informações estão disponíveis pelo WhatsApp 79 99847-2429 e nos perfis do Instagram @staleiro79 e @sambafutebolcompreto.

Texto e foto NV Assessoria