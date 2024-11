Em evento com Lula, Edvaldo defende protagonismo das cidades

Ao participar da mesa de encerramento, o prefeito de Aracaju destacou o importante papel dos municípios na resolução dos problemas da humanidade

Presidente da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP), o prefeito Edvaldo Nogueira defendeu, neste domingo, 17, o protagonismo das cidades para a resolução dos problemas da humanidade, em sua participação na plenária de encerramento do Urban 20 (U20), sediado no Rio de Janeiro. Ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de gestores e delegações de mais de cem cidades do mundo, Edvaldo destacou que “somente com a atuação efetiva dos municípios, é possível dar passos significativos no enfrentamento às ações climáticas e na busca por soluções para o desenvolvimento sustentável”.

Realizado paralelamente ao G20 Social, o U20 reuniu representantes de governos nacionais e internacionais com o objetivo de ampliar os debates sobre o clima, governança global e desenvolvimento sustentável. Ao final do evento, os participantes entregaram ao presidente Lula um documento, com as 36 demandas prioritárias das cidades, para ser levado à Cúpula de Líderes do G20, que ocorre nesta segunda-feira, 18.

“É preciso afirmarmos as cidades como um elemento muito importante das soluções de desenvolvimento econômico, igualdade, solidariedade e de paz. Se não investirmos nos municípios como o caminho para a resolução dos problemas, dificilmente alcançaremos os objetivos que necessitamos tratar, enquanto humanidade. Precisamos ampliar ainda mais os nossos esforços. Já são 25 anos que os municípios passaram a ter protagonismo no mundo, mas vivendo um momento que exige ainda mais participação das cidades. Grande parte das dificuldades enfrentadas hoje no país é fruto da desigualdade federativa. Este evento, do qual participamos, é um ponto de virada importante na relação entre os entes federados”, afirmou Edvaldo.

O prefeito de Aracaju e presidente da FNP considerou ainda a realização da Cúpula de Líderes do G20, no Brasil, como um “marco crucial” para as discussões de combate às mudanças climáticas no âmbito internacional. “É fundamental que esse trabalho realizado hoje possa repercutir, o mais rapidamente possível, no mundo inteiro, para que possamos estabelecer estratégias de fortalecimento dos municípios e torná-las realidade”, frisou Edvaldo. O gestor ressaltou também a relevância do documento apresentado pelos prefeitos ao presidente Lula com 36 pedidos para repensar as cidades, reduzir as desigualdades no espaço urbano e enfrentar as mudanças climáticas. “É um documento que reúne demandas fundamentais para que as cidades possam dar, efetivamente, os primeiros passos como protagonistas do futuro do Brasil”, frisou.

O presidente Lula apresentou posicionamento semelhante ao do prefeito Edvaldo Nogueira. Ao falar para os participantes, o presidente defendeu a atuação das cidades nas discussões climáticas e considerou que “o planejamento urbano terá um papel crucial na transição ecológica e no enfrentamento às mudanças climáticas”. Ele também alertou para o fato de que “esses mesmos centros urbanos estão desproporcionalmente expostos às consequências das mudanças climáticas” e salientou que os custos dessas consequências precisam de ajuda financeira.

“As cidades não podem custear sozinhas a transformação urbana. Elas não podem ser negligenciadas nos novos mecanismos de financiamento da transição climática. Infelizmente, os governos esbarram em uma enorme lacuna de financiamento no Sul Global”, reiterou Lula.

U20

Realizado concomitantemente ao G20 Social, o Urban 20 teve a participação de 87 prefeitos e autoridades municipais, juntamente com as delegações de mais de 100 cidades do mundo. Entre as autoridades que participaram do U20 estiveram os prefeitos de Paris, Barcelona, Milão, Istambul, Helsinque, Phoenix, Montreal, Freetown, Joanesburgo, Medellin, Montevidéu, entre outros. Também estão presentes autoridades de Londres, Nova York, Buenos Aires e Cingapura, entre vice-prefeitos e conselheiros das prefeituras.

