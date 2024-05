EM FISCALIZAÇÃO, MPSE CONSTATA AUSÊNCIA DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NO HOSPITAL REGIONAL DE ESTÂNCIA

O Ministério Público de Sergipe, por meio da Promotoria de Justiça Especial Cível e Criminal de Estância, realizou fiscalização no Hospital Regional de Estância Dr. Jessé de Andrade Fontes, em conjunto com o Conselho Regional de Medicina do Estado de Sergipe e o Conselho Regional de Serviço Social de Sergipe. A visita é um desdobramento do procedimento instaurado pelo MP sergipano, para apurar denúncias que indicavam a falta de materiais de cirurgia no setor de ortopedia.

Durante a inspeção, o MPSE e os representantes dos Conselhos constataram a falta de insumos cirúrgicos, problema que tem dificultado o fluxo de cirurgias ortopédicas na unidade hospitalar e que vem interferindo na ocupação de leitos, com a não liberação dos pacientes que aguardam por procedimentos cirúrgicos.

A Promotora de Justiça Cecília Barreto também aproveitou a fiscalização para discutir a ausência de segurança na ala psiquiátrica do hospital, especialmente após ter conhecimento de um episódio em que um profissional de saúde foi agredido por um paciente – fato registrado em boletim de ocorrência.

Diante dos problemas identificados, o MP sergipano solicitou posicionamento da gestão e cobrou melhorias para o serviço hospitalar. A direção do Hospital se comprometeu em estudar alternativas para sanar os problemas.

Com informações e foto do MPE