EM LIVE, PREFEITA EMÍLIA DEFENDE AQUISIÇÃO DOS ÔNIBUS ELÉTRICOS E DESTACA COMO ARACAJU SE TORNOU REFERÊNCIA

Durante a live transmitida neste sábado (09), a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, defendeu de forma enfática a decisão de investir na frota de ônibus 100% elétricos que passou a integrar o transporte público municipal.

Segundo ela, a escolha não foi motivada por modismo, mas por coerência com os compromissos assumidos com a população e pela necessidade de promover inclusão e responsabilidade ambiental.

“Moda é passageira, mas o elétrico chegou para ficar. Nós, gestores públicos, temos a obrigação de entender isso e agir. Essa decisão foi para garantir acessibilidade de verdade, com ônibus que permitem a entrada de todos com igualdade, e também para cuidar do nosso local, reduzindo poluição e combatendo o deserto urbano que se instalou nos últimos anos”, afirmou.

A prefeita lembrou que a criação da Secretaria de Pessoas com Deficiência, promessa de campanha cumprida em seu mandato, e o fortalecimento da Secretaria do Meio Ambiente são pilares dessa transformação. “Não adiantaria criar uma secretaria para cuidar das pessoas com deficiência se o transporte público continuasse excluindo. E não faria sentido fortalecer o meio ambiente sem agir contra uma frota poluente e ultrapassada. Os ônibus elétricos representam essas duas frentes caminhando juntas”, disse.

Com a nova frota, Aracaju se tornou a primeira capital do Nordeste a contar com um sistema urbano próprio movido 100% a energia limpa. São 15 veículos totalmente elétricos, que operam com emissão zero de poluentes e baixo nível de ruído, garantindo uma experiência mais silenciosa e saudável para passageiros e moradores ao longo das linhas. A frota tem capacidade para 80 passageiros, conta com piso rebaixado e sistema automático de rebaixamento para facilitar o acesso de pessoas com mobilidade reduzida, cadeirantes, idosos e gestantes.

A circulação desses ônibus evita a emissão de aproximadamente 1.650 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) por ano, o que equivale ao plantio de 18 mil árvores. Para assegurar a eficiência e a operação dos veículos, foram implantados sete pontos de recarga, e os motoristas receberam treinamento específico em parceria com a fabricante.

“O aracajuano deixou de olhar para outras cidades e perguntar: ‘Por que Aracaju não tem?’. Agora, somos referência. Em apenas seis meses, deixamos de ter o pior transporte público entre as capitais e nos tornamos exemplo em eletromobilidade”, destacou Emília.

A prefeita também ressaltou que a mudança no transporte atravessa toda a cidade, beneficiando moradores de todas as zonas, e que a medida trará impacto direto na saúde e no bem-estar da população. “Governar exige coragem para agir e visão para decidir. Essa não é uma moda passageira, é uma mudança estrutural”, concluiu.

Fora de circulação

Atualmente, os 15 ônibus elétricos adquiridos pela Prefeitura de Aracaju estão fora de circulação devido à medida cautelar do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), emitida em 31 de julho. A decisão suspendeu novos pagamentos do contrato nº 06/2025, proibiu a assinatura de aditivos e determinou a apresentação de documentos técnicos e financeiros. A Procuradoria-Geral do Município (PGM) recorreu no dia 5 de agosto, apontando falta de clareza e contradições na decisão. Enquanto o recurso é analisado, a frota, que torna Aracaju a primeira capital do Nordeste com transporte urbano 100% elétrico, permanece impedida de operar.

A prefeita reafirmou que a gestão municipal continuará defendendo a legalidade e a importância do projeto, reforçando que os investimentos realizados visam garantir mais conforto, acessibilidade e sustentabilidade para população de Aracaju.

Foto AAN