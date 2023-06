Em noite de São João, encontro de gerações marca shows de Joésia Ramos, Sena, Ávine Vinny e Matheus Fernandes no Arraiá

Ao chegar ao 24º dia de festa, a programação do Arraiá do Povo 2023 levou para o Palco Rogério, neste sábado, 24, forrozeiros de diferentes gerações para animar o público na noite de São João. Atrações como Joésia Ramos, Sena, Ávine Vinny e Matheus Fernandes comandaram a festa com sucessos que marcaram época. O evento, que acontece na Orla da Atalaia, é realizado pelo Governo de Sergipe desde o dia 1º de junho e segue até o dia 1º de julho.

A programação da noite de sábado, no palco principal, foi aberta pela sergipana Joésia Ramos, que entrou em cena com um show de encher os olhos do público, isso porque a animação tomou conta de quem acompanhava tudo colado na grade. Com 42 anos de carreira, a cantora e compositora falou da importância de eventos como esse unir gerações não somente na grade artística, mas também na plateia. “A gente se diverte muito no palco. Essa é uma característica do nosso trabalho. No show é como se fosse uma brincadeira mesmo, e isso é envolvente. Une todos em único propósito de ser feliz e aproveitar cada momento. É um prazer enorme estar mais um ano no Arraiá do Povo. Espero que a gente consiga participar mais e mais vezes”.

Outro sergipano que fez bonito com o forró raiz foi o cantor Sena. Artista com 42 anos de atuação, com música raiz, Sena levou ao público xote, xaxado, baião e arrasta-pé, para que as pessoas pudessem se divertir ouvindo boa música. “É um show totalmente voltado para canções nordestinas, e a gente fica muito feliz em manter aceso esse movimento e tradição, voltados para o verdadeiro significado do São João que é festejar a colheita”, disse ele, que garantiu homenagens a Luiz Gonzaga, Trio Nordestino e Adelmário Coelho.

Sucessos no palco

Dono de vários hits como ‘Então Vai’, ‘Eu Tô Limpando Você da Minha Vida’ e ‘Coração Cachorro’, Ávine Vinny foi o terceiro artista a subir ao palco do Arraiá do Povo. Ele falou da alegria de estar fazer parte da programação do Arraiá do Povo. “Que bom estar fazendo parte do São João de Sergipe, e, graças a Deus, é um estado onde a gente sempre é bem-recebida. Já estamos no segundo show da noite e seguimos para o terceiro em Indiaroba, com essa energia que é indescritível. O São João é isso: é uma festa que traz alegria e a gente vê a cultura sendo valorizada, porque tudo gira em torno dela, beneficiando todos os setores da economia”, declarou.

O forró eletrônico de Matheus Fernandes também ecoou por toda parte da Arena de Shows do Arraiá do Povo. O cantor cearense, que vem fazendo sucesso nas redes sociais, embalando sucessos como ‘Sonâmbulo’, ‘Baby me atende’ e ‘Balanço da Rede’, comemorou o retorno ao país do forró. “Muito feliz de voltar a Aracaju, lá no Arrasta-pé do 18 do Forte eu fiquei emocionado com aquela energia e com a multidão, foi um show que me marcou muito. Sem dúvidas, foi um dos melhores da minha vida. E, agora, estamos aqui no Arraiá do Povo para repetir a dose e fazer uma festa linda para essa galera que está nos esperando”, disse.

A diversidade artística do Arraiá do Povo também faz com que o público seja bastante diverso. Tem o que acompanha de longe, o que é pé de valsa, e aquele que fica na grade, que é o caso do jornalista Luiz Fernando de Queiroz. “Hoje estou aqui para curtir Matheus Fernandes, mas gostei muito do cantor Sena, que fez uma apresentação muito bonita. Eu acho muito importante a iniciativa do governo em ampliar o número de dias de festa. Tudo tem sido muito legal. Eu venho sempre que posso, não deixo de prestigiar”, disse.

Quem também elogiou a estrutura do país do forró foi o turista de Salvador, o empresário Ailton Neris. De passagem pela capital sergipana, ele afirma que busca aproveitar todas as atrações da noite. “Gosto de tudo, ouço vários gêneros musicais, gosto de quadrilhas juninas, e aqui no Arraiá do Povo não seria diferente. A organização está de parabéns por proporcionar uma estrutura que, de certa forma, nos traz conforto, porque tem lugar para todo mundo aproveitar, tanto no palco principal quanto no Barracão”, concluiu.

País do forró

Este ano, o Governo de Sergipe preparou para os festejos juninos no estado uma programação com mais de 30 dias de festa. Na capital, a festa acontecerá em cinco pontos: Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, Rua São João, Gonzagão, Centro de Criatividade e 18 do Forte. No total, serão mais de 250 atrações, sendo 140 sergipanas, 40 nacionais, 60 apresentações de quadrilhas juninas e 40 trios pés de serra.

A programação dos festejos juninos realizada pelo Governo de Sergipe tem o patrocínio do Banese, Deso, Maratá, PagBet e Eneva, e apoio da Energisa e MOB.

Foto: Jhonny Canon