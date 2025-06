EM NOTA, ARCEBISPO DOM JOSAFÁ MENEZES, EXPRESSA SUAS PREOCUPAÇÕES ÉTICAS E SOCIAIS COM A CRIAÇÃO DA LOCAJU

Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano de Aracaju, manifestou preocupação com o Projeto de Lei Complementar nº 6/2025, aprovado em primeira votação pela Câmara Municipal, que propõe a criação da Loteria Municipal de Aracaju (LOCAJU).

Em nota oficial, a Arquidiocese de Aracaju enfatiza que, embora a proposta tenha amparo legal, é essencial refletir cuidadosamente sobre as consequências éticas e sociais dos jogos de azar. O comunicado convida toda a sociedade aracajuana a considerar os impactos negativos dessa prática, especialmente no ambiente digital, que pode favorecer o crescimento descontrolado das apostas.

O documento também recorda o ensinamento do Catecismo da Igreja Católica, segundo o qual os jogos de azar se tornam moralmente inaceitáveis quando prejudicam as condições básicas de vida das pessoas e suas famílias, ou causam dependência grave. Nesse contexto, destaca-se a importância da responsabilidade moral e social no debate público.

Ao final, Dom Josafá confia à intercessão da Santíssima Virgem Maria, padroeira da cidade e da Arquidiocese, e de São José, a proteção das famílias, pedindo que todos sejam promotores da paz e da esperança diante deste tema tão sensível.

Confira a nota na íntegra.

Arquidiocese de Aracaju