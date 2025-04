EM NOTA, A PREFEITURA DE ARACAJU LAMENTA A MORTE DO PAPA FRANCISCO OCORRIDA NESTE SEGUNDA-FEIRA

A Prefeitura de Aracaju manifesta, com profundo pesar, sua solidariedade à Igreja Católica e aos milhões de fiéis em todo o mundo pelo falecimento de Sua Santidade, o Papa Francisco, ocorrido nesta segunda-feira, 21.

A morte do pontífice foi oficialmente comunicada pelo Vaticano nas primeiras horas do dia, com repercussão imediata em todo o mundo. Líder espiritual de inestimável relevância, Papa Francisco deixa um legado marcado pela humildade, pelo diálogo inter-religioso, pela defesa dos mais vulneráveis e pelo firme compromisso com a paz e a justiça social.

O prefeito em exercício, Ricardo Marques, junto aos demais que fazem a gestão municipal, se une à dor da comunidade católica e de todos que, independentemente de crença, reconhecem na trajetória do Papa Francisco uma inspiração de humanidade, compaixão e esperança.

Prefeitura de Aracaju

Ricardo Marques

Prefeito em exercício

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, também se manifestou com tristeza nas redes sociais.

“Com o coração entristecido, recebi a notícia da partida do papa Francisco. Um pastor que cuidou dos fiéis católicos com sua simplicidade, firmeza na fé e amor pelos mais humildes. Sua voz em tempos difíceis, sempre clamando por justiça, paz e misericórdia. Que seu legado continue a inspirar líderes e cristãos em todo o mundo. Que Deus o acolha em Sua glória”, publicou.