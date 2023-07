Em nota, SMTT nega informação de que o corredor da Hermes Fontes funcionará nesta terça-feira em Aracaju

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju, divulgou uma nota na manhã desta segunda-feira (31), para informar que não procede a informação que está sendo divulgada nas redes sociais sobre o corredor de mobilidade Hermes Fontes. O corredor não entrará em funcionamento no dia 1° de agosto.

A nota diz que a SMTT, o corredor não entrará em funcionamento nesta terça-feira, 1° de agosto. “A SMTT reforça o compromisso da gestão com a transparência e a população será comunicada com antecedência, quando o corredor for colocado em funcionamento”.

Por fim. a SMTT diz que está organizando uma ampla campanha educativa para o corredor Hermes Fontes.

Foto AAN