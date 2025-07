Em parceria com a Fundação Dom Cabral,  Inovase lança terceira turma do Espaço Empreendedor

Formação tem como foco o público feminino e busca desenvolver e ampliar a autonomia no empreendedorismo sergipano

Inaugurado em fevereiro deste ano, no coworking Caju Hub, na Orla da Atalaia, o Espaço Empreendedor Pra Frente, fruto da parceria do Instituto de Inovação de Sergipe (Inovase) e da Fundação Dom Cabral, segue se consolidando como uma iniciativa que capacita mulheres, principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade social e financeira, no desenvolvimento e na gestão de negócios. Na tarde desta terça-feira, 15, mais de 300 mulheres se inscreveram e 80 foram selecionadas para a formação. Após o período de aulas, que se estende até a quarta-feira, 30, tudo o que for desenvolvido pelas alunas será exposto na Feira Empreendedora, onde toda a sociedade sergipana é convidada a conhecer os projetos realizados no programa, que, conta ainda, com o apoio do BNDES, Movimento Bem Maior e Construtora J Nunes..

A nova turma representa mais uma etapa de fortalecimento da atuação do Inovase e da Fundação Dom Cabral na promoção de políticas de formação voltadas à inclusão das mulheres. O programa oferta uma formação que vai desde a estruturação de um negócio até estratégias de comunicação, sempre valorizando o protagonismo feminino e a troca de experiências entre as participantes.

Para a gestora de Inovação do Inovase e educadora social da Fundação Dom Cabral, Gabriela Rezende, a formação é um momento capaz de transformar vidas. “Estamos lançando mais uma turma desse programa que tem o foco em desenvolver a formação das mulheres no empreendedorismo e na gestão de negócios. Aqui as mulheres aprendem sobre o mundo da precificação, marketing digital e em como gerir o seu negócio. É um momento que realmente causa impacto na vida dessas mulheres e conseguimos transformar as vidas delas em realidades empoderadas e seguras”, destacou.

Mulheres empreendedoras

A jornalista e artesã sergipana Francilene Martins é uma das participantes da terceira turma. Durante um bate-papo inicial na primeira aula introdutória, contou que foi por meio das experiências de amigas que já participaram do programa que ela decidiu iniciar a formação. “Vivi treze anos na Argentina e, como empreendedora, foi através da indicação das minhas colegas que resolvi fazer a formação para potencializar o artesanato, que é o que estou me dedicando neste momento da minha vida”, disse.

Natural de Fortaleza, a aposentada Maria Elide de Souza Franco resolveu se mudar para Sergipe e dedicar seu tempo ao mundo da arte. “Já fui funcionária pública, me formei em Biologia e Gastronomia, mas a minha paixão sempre foi a arte, principalmente o artesanato manual. Agora que me aposentei, tenho tido muito tempo para aprender a fazer fuxico, pintura, crochê e tenho seguido a vida”, completou.

Morando há 23 anos na capital sergipana, Maria Helena dos Santos, agora aposentada, também é uma das novas alunas e destacou a felicidade em aprender com o programa. “Sou técnica em nutrição, monitora de EJA, instrutora de trânsito, consultora de beleza, e tudo isso aos 71 anos. Então, eu gosto bastante de aprender e vim para cá muito curiosa e um pouco ansiosa. Gosto de dizer que sou aposentada, mas que não estou parada”, finalizou.

Obará Comunicação Integrada