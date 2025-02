EM PARCERIA COM INOVASE, PREFEITURA PROMOVE IDEATHON PARA IMPULSIONAR INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA

Nos dias 20 e 21 de fevereiro, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, realiza o Ideathon, um evento voltado para estimular a inovação e a modernização da gestão pública. A ação conta com a parceria do Instituto de Inovação de Sergipe (Inovase) e reunirá servidores municipais no Caju Hub para um desafio colaborativo focado na criação de soluções que tornem os serviços públicos mais eficientes e acessíveis à população.

O evento busca aproximar a cultura da inovação dos servidores que atuam diariamente na administração municipal. Durante os dois dias de programação, os participantes terão a oportunidade de desenvolver projetos inovadores baseados em desafios reais da gestão pública, contribuindo para a modernização dos processos internos e o aprimoramento do atendimento ao cidadão.

Compromisso com a inovação

Parceiro na realização do Ideathon, o Inovase tem um papel fundamental na disseminação da cultura da inovação em Sergipe. O instituto, que atua promovendo iniciativas para impulsionar o desenvolvimento tecnológico e estratégico no estado, reforça a importância da participação ativa dos servidores nesse processo de transformação digital.

Para o diretor-executivo do Inovase, Marcos Vasconcelos, a iniciativa demonstra o compromisso da Prefeitura de Aracaju em investir na inovação como ferramenta para otimizar a gestão pública. “A Prefeitura de Aracaju, com essa ação de inovação, demonstra que também faz uma gestão inovadora, quando ela traz para os times da secretaria, para os servidores, a cultura de inovação. Então, a Prefeitura de Aracaju, em parceria com o Inovase e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, está transformando a gestão pública municipal numa gestão pública inovadora. Então, hoje, a partir desse Ideathon, a gente vai ter uma nova perspectiva, uma nova possibilidade de futuro. Tanto para os servidores e o seu trabalho, como nas suas funções, no seu trabalho, nas suas ocupações, como para o cidadão, que a partir de então vai poder receber os serviços públicos com mais eficiência, de forma digital, de forma cada vez mais próxima do dia a dia deles”, destaca Marcos.

Participação das secretarias

Cada secretaria municipal deve indicar dois servidores, sendo um deles obrigatoriamente um líder do departamento de tecnologia. A intenção é garantir que a inovação esteja presente em todas as áreas da administração pública, fortalecendo a modernização dos serviços prestados à população. Para o Secretário Dilermando Júnior, “envolver os servidores na busca de soluções inovadoras é um marco para a gestão de Emília Correa, pois será a primeira ação de inovação em toda a história da prefeitura de Aracaju,”

O evento acontece no Auditório do Caju Hub – Espaço J. Inácio, localizado na Orla da Atalaia, Bairro Coroa do Meio, das 9h às 18h.

Com essa iniciativa, a Prefeitura de Aracaju, em parceria com o Inovase, reafirma seu compromisso com a inovação e a eficiência na gestão pública, criando um ambiente propício para a troca de conhecimento e o desenvolvimento de soluções criativas para os desafios da administração municipal.

Obará Comunicação Integrada – foto Ana Licia Menezes