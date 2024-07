Emília e Ricardo conhecem projetos voltados à inovação

Emília Corrêa e Ricardo Marques, candidatos a prefeito e vice-prefeito, respectivamente, estiveram em Recife para conhecer duas das mais importantes instituições de inovação e tecnologia do Brasil: o Porto Digital e o CESAR. Eles estavam acompanhados do empreendedor Wellington Machado, que colaborou com o Plano de Soluções para Aracaju na área de inovação. A primeira parada da visita foi no Porto Digital, uma Organização Social (OS) e Instituição de Ciência e Tecnologia fundada em 2000.

O Porto Digital é uma parceria entre entidades, governo, universidades e sociedade civil, reunindo startups de tecnologia e inovação para oferecer soluções a empresas e governos. Além disso, ele se destaca pela formação de profissionais capacitados para atender às demandas do mercado de tecnologia.

O primeiro propósito do Porto Digital foi requalificar o centro histórico de Recife, atraindo empresas e investimentos, revitalizando uma região que estava em processo de deterioração. Hoje, ele é um exemplo de como a inovação pode transformar um espaço urbano, tornando Recife referência em tecnologia e da Economia Criativa.

Emília Corrêa elogiou a atuação do Porto Digital, destacando sua relevância para o desenvolvimento não só de Recife, mas de todo o estado: “O Porto Digital é um exemplo brilhante de como a união entre inovação, tecnologia e requalificação urbana pode transformar uma cidade. É inspirador ver o impacto positivo que esta instituição tem para Recife e para todo o estado de Pernambuco.”

CESAR

A visita continuou no CESAR, considerado o mais completo centro de inovação e conhecimento do Brasil. Com mais de 28 anos de atuação, o CESAR desafia os limites da inovação, entregando soluções de excelência para empresas, startups e pessoas. A instituição atua em todo o ciclo de inovação e, por meio de sua escola de inovação, promove a geração de conhecimento a partir de estudos e pesquisas, além de formar profissionais capazes de transformar os ambientes e empresas em que atuam.

“O que vimos no CESAR é uma verdadeira demonstração de como a inovação pode ser aplicada de forma prática e eficiente, principalmente na educação. A dedicação à excelência e a ousadia em buscar novas soluções são inspiradoras e essenciais para o futuro”, frisou Ricardo.

“A experiência que tivemos aqui em Recife nos mostra que é possível replicar esse modelo em nossa cidade. Investir em inovação, tecnologia e economia criativa trará inúmeros benefícios para Aracaju, promovendo o desenvolvimento econômico e social da capital”, destacou Emília Corrêa.

POR ASCOM/EC