EM RITMO DE ARROCHA, CORRIDA NOTURNA “ITABAIANA NIGHT RACE 2025” MOVIMENTA CIDADE NO PRÓXIMO DIA 26 DE JULHO

Estão abertas as inscrições para a edição 2025 da corrida noturna “Itabaiana Night Race”, que será realizada no dia 26 de julho na “Capital do Caminhão”. Em ritmo de arrocha, que será o tema do evento e o embalo do show pós-corrida, tradição no município, a etapa será disputado em três distâncias (2.5, 5 e 10 km), e a largada da corrida acontecerá na Avenida Maria José Santos, em frente ao condomínio Chiara Lubich, às 18h30.

São duas opções de kit: o Quero Correr, que conta com sacochila, número de peito, chip descartável, lanche, hidratação e medalha; e o Completo, que acompanha, ainda, uma camisa Dry-Fit e um brinde. Todos os participantes receberão medalha.

Seguindo a determinação da Federação Internacional de Atletismo (IAAF), a idade mínima para participação da corrida é de 14 anos, com limite de distância de até 5km. Para distâncias acima de 5km e até 10km, a idade mínima é de 16 anos. Idosos a partir de 60 anos têm direito a 50% de desconto no valor, com exceção de lotes promocionais, relâmpagos e às escuras.

Informações sobre as retiradas dos kits serão divulgadas em breve. O evento será organizado pela Speed Produções e, em caso de dúvidas, envie um e-mail para atendimento@speedproducoes.com.br, busque por @speedsportsoficial no Instagram ou Speed Sports OFC no Facebook. Link para inscrições:

https://www.ticketsports.com.br/e/itabaiana-night-race-2025-72437

Por Martins Assessoria de Comunicação – Foto: Jhon Lenno