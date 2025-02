EM SERGIPE, 33 MUNICÍPIOS JÁ DISPONIBILIZAM PRÁTICAS INTEGRATIVAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Projeto traz “Imersão Reconectar” como prática integrada para autoconhecimento e será realizado no próximo dia 2 de março. Uma opção para quem quer fugir da folia carnavalesca

Em Sergipe, 33 municípios já incorporaram práticas integrativas ao Sistema Único de Saúde (SUS), oferecendo terapias como acupuntura, yoga, massagem e auriculoterapia aos pacientes atendidos na atenção básica.

Inspirados por essa valorização das terapias integrativas e na busca pelo autoconhecimento, autoaceitação e autoamor, acontecerá o “Reconectar – Edição Especial de Carnaval “, uma experiência transformadora que ocorrerá no domingo de carnaval, 2 de março de 2025. A imersão oferece uma alternativa ao ritmo frenético da folia, proporcionando momentos de conexão com a natureza e equilíbrio em um ambiente acolhedor.

A programação inclui práticas como meditação, yoga, reiki, tarot e a terapia com a medicina do cacau, que utiliza o simbolismo e os efeitos terapêuticos do cacau para promover cura e autoconhecimento. Essas atividades foram cuidadosamente selecionadas para atender às necessidades de quem busca um espaço de reflexão e cuidado pessoal.

Em um estado que reconhece a importância das terapias integrativas, como evidenciado pela implementação dessas práticas em diversos municípios sergipanos, a “Imersão Reconectar” – edição especial de Carnaval- surge como uma opção valiosa para quem deseja vivenciar um carnaval diferente.

A psicoterapeuta Loren França explica que as práticas integrativas permitem expressar histórias, emoções e potencialidades. Loren vai conduzir a prática de yoga, o ritual com a ‘medicina do cacau’ e uma vivência com ‘movimentos do tantra’ durante a imersão. “Essas vivências, juntas, criam um espaço de acolhimento e reconexão profunda. Meu objetivo é que os participantes saiam do Reconectar mais conectados com sua verdade interior, com mais leveza, clareza emocional e alegria de viver, esclarece a terapeuta.

Outra prática que os participantes vão ter acesso durante a Imersão é o tarô, que ajuda, sobretudo, nas práticas de espelhamento (autoconhecimento). As vivências serão conduzidas pelo terapeuta Matheus Silva, que defende a espiritualidade e ancestralidades como caminhada para evolução pessoal. “Os participantes participarão de práticas autoavaliativas e discussões coletivas para observar e localizar qual de suas emoções mascaram suas verdades não ditas, um exercício de olhar para si”, explica.

A idealizadora do projeto Clube Reconectar (@reconectarclube), Rosângela Moura, vai conduzir dinâmicas para identificar as “máscaras” que usadas no dia a dia, muitas vezes de forma inconsciente. “O baile de máscaras será a última atividade da vivência e acontecerá em volta da fogueira, na parte mais alta do local da imersão. Vamos conduzir a retirada das máscaras e transmutá-las na fogueira. Também faremos a partilha da experiência vivida por cada um”, finaliza a idealizadora Rosângela.

Local da Imersão

O espaço Sohan 369, Chácara Boa Vista no Povoado Caueira em Itaporanga d´Aracaju foi o local escolhido para sediar a imersão. O espaço tem como marca diferencial: Conectar a Energia do Poder Superior com nosso Eu Sou.

O ambiente tem o intuito em proporcionar às pessoas uma energia do simples em sintonia com a Natureza que o cerca.

O Espaço é novo, e está em constante movimento para atender os anseios de quem busca conexão consigo mesmo e cura interior

Clube Reconectar

A vivência da décima imersão do Clube Reconectar é uma oportunidade singular de autodesenvolvimento.Todas essas experiências são desenhadas para ajudar os participantes a se reconectarem com a essência mais autêntica de si mesmos, liberando bloqueios e despertando uma energia vital que muitas vezes fica adormecida no cotidiano.

