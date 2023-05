Em Sergipe, a 17ª edição do Brasil Sabor começa no dia 25 de maio

Neste ano, 20 restaurantes sergipanos vão oferecer pratos com preços promocionais que remetem à culinária local

A 17ª edição do Brasil Sabor vai começar. O evento acontece nacionalmente entre os dias 18 de maio e 4 de junho. Em Sergipe, o evento terá início na quinta-feira, dia 25, contando com a participação de 20 restaurantes.

Com o tema “O Brasil de todas as cores”, os estabelecimentos participantes vão preparar um prato que remeta à gastronomia local, em uma celebração aos sabores típicos de todas as regiões do país. Assim como na última edição, o Brasil Sabor acontecerá em formato híbrido, o que possibilita que os clientes experimentem os pratos nos restaurantes ou em casa, via delivery ou take away (para levar).

Em Sergipe, o festival será realizado entre 25 e 28 de maio. “A realização do Brasil Sabor é nacional e eu acredito ser uma oportunidade única para os nossos associados. Teremos shows musicais, programação infantil, um espaço que reunirá pratos com um único preço, cada refeição sairá pelo valor de R$25. É a valorização da cultura local, através da culinária”, explica o presidente da Abrasel Sergipe, o empresário Bruno Dorea.

O Brasil Sabor também foi realizado em 2022 e o resultado foi excelente. “No ano passado, comemoramos muito o sucesso da edição. Mas, neste ano, procuramos inovar. Teremos um novo espaço, com toda a estrutura para atender público e restaurante. Certamente faremos um Brasil Sabor ainda maior, com pratos ainda mais saborosos e muitas opções de lazer e alegria”, ressalta o presidente.

Nacional

O festival foi criado em 2006, quando se notou a existência de eventos culinários municipais em diversas cidades brasileiras. Naquele momento, a ideia foi unificar tudo isso em uma única celebração. Hoje, os números comprovam que o Brasil Sabor já está no calendário dos amantes de gastronomia.

“É uma ótima oportunidade de se reunir com os amigos e familiares para aproveitar este momento de confraternização. O Brasil Sabor tem em sua essência a valorização da gastronomia local, dos sabores regionais, que dão um toque todo especial nas receitas e opções de cardápio. É o lugar perfeito para prestigiar a culinária de cada cidade”, diz Paulo Nonaka, presidente do Conselho de Administração da Abrasel.

Neste ano, o diferencial fica por conta da interatividade do público com o evento. Quem comparecer em algum dos restaurantes participantes pode tirar fotos e utilizar a hashtag #Brasilsabor, e assim demonstrar a sua participação em um festival que é a cara do país.

Para conhecer os estabelecimentos participantes, os interessados podem acessar o site oficial do festival. A realização é da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), com patrocínio da Ambev e apoio nacional da Nogueira Brinquedos.

Serviço:

O quê: 17ª edição do Brasil Sabor

Quando: 25 a 28 de maio

Local: restaurantes associados da Abrasel Sergipe

Contato Ascom/Abrasel: 79 9 9850-5863

Obará Comunicação Integrada