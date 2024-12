Em sua estreia no Réveillon de Aracaju, Luiz Ferraz promete encantar o público

O Réveillon de Aracaju será marcado por uma estreia muito especial: a primeira apresentação do cantor Luiz Ferraz na festa. Nascido em Piaçabuçu, Alagoas, e criado em Brejo Grande, Sergipe, Luiz é um dos nomes mais promissores do arrocha e promete agitar a virada do ano com música.

Com apenas 28 anos, ele tem se destacado no cenário musical com seu estilo único de arrocha, que mistura letras apaixonadas com a realidade do cotidiano. Influenciado por grandes nomes como Pablo, Heitor Costa e Devinho Novaes, Luiz traz para o palco um repertório cheio de energia e sentimento, abordando temas que falam diretamente ao coração de seu público.

A estreia no Réveillon de Aracaju é um marco importante para o cantor, que vê na ocasião uma oportunidade de consolidar seu nome no cenário musical sergipano e nacional. “Cantar para o público de Aracaju e em uma festa tão importante é um sonho realizado. Estou muito feliz de poder compartilhar minha música com todos, e espero que minha apresentação toque o coração das pessoas. Quero agradecer o prefeito Edvaldo Nogueira pela oportunidade e também a todos que curtem o meu trabalho. Vou fazer o melhor show da minha vida!”, afirma Luiz, visivelmente emocionado.

Por Hivy Rhafaella – Foto: Juracy Feitosa