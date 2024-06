Emagrecentro Aracaju promoverá “Dia E” de emagrecimento

Iniciativa alusiva aos 38 anos da franquia terá sorteio de brindes e oferta de procedimentos promocionais

A clínica Emagrecentro Aracaju promoverá na próxima sexta-feira, 28, o “Dia E” de emagrecimento. A iniciativa faz parte do aniversário de 38 anos da rede, que é a maior da área de emagrecimento e estética das Américas. A celebração contará com a realização de sorteios, promoções e degustação de procedimentos.

Para aqueles que já são clientes da franquia em Aracaju, as promoções começam mais cedo. Já nesta quarta-feira, 26, serão disponibilizados degustação de procedimento e presentes. Para os novos clientes, serão disponibilizados ingressos a partir de R$ 29,90, que dão direito a uma avaliação e um procedimento a serem realizados no mesmo dia. Esses novos clientes também poderão participar da pescaria premiada e sorteios de tratamento.

O “Dia E” também contará com um coffe break especial, além da oferta de tratamentos com até 50% de desconto. “O Dia E celebra a trajetória de sucesso da franquia. São mais de 4 milhões de pessoas atendidas em todo o Brasil, além de 400 unidades no Brasil. Essa é uma oportunidade de contemplar os nossos clientes com brindes e descontos especiais e também de atrair um novo público para conhecer os benefícios dos nossos tratamentos, que são saudáveis e voltados às necessidades de cada pessoa”, comenta Viviane Lins, CEO da Emagrecentro Aracaju.

Para obter mais informações e participar do “Dia E”, basta entrar em contato por meio do telefone (79) 3213-7479 ou do WhatsApp (79) 98804-8908.

Sobre a franquia

A Emagrecentro é uma empresa pioneira no mercado brasileiro que investe em pesquisa, inovação e tecnologia, guiando-se sempre pelos pilares da ciência e da ética, para oferecer excelência em seus serviços, produtos e tratamentos de estética, saúde e bem-estar.

Em Aracaju, a franquia está localizada na Avenida Barão de Maruim, 639, bairro São José. Há 12 anos, a Emagrecentro Aracaju ajuda diversas pessoas na mudança do estilo de vida, recuperação da autoestima e manutenção do autocuidado.

Referência em emagrecimento saudável, a Emagrecentro Aracaju já foi contemplada duas vezes com o prêmio de melhor unidade do Brasil; esteve entre as três melhores unidades do país por três anos consecutivos; e foi a eleita a melhor clínica de estética de Sergipe pela Feira de Beleza e Cosméticos (Fessbell).

Texto e imagem NV Comunicação