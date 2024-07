Emancipação Política de Sergipe: confira o que abre e o que fecha

Nesta segunda-feira, 8 de julho, Sergipe completa 204 anos de Emancipação Política. Por conta disso, é feriado estadual e altera o funcionamento de alguns serviços.

Lojas

De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas, as lojas do centro comercial de Aracaju e demais estabelecimentos estão autorizadas a abrir das 8h às 14h.

Mercados e feiras

Os mercados centrais Virgínia Franco, Thales Ferraz e Antônio Franco, assim como os setoriais (bairros), funcionam até às 13h. Não há feiras-livres na segunda-feira.

Supermercados

Segundo a Associação Sergipana de Supermercados (Ases), os estabelecimentos funcionarão normalmente.

Bancos

Os bancos estarão fechados, segundo o Sindicato dos Bancários de Sergipe.

Shoppings

Jardins e Riomar: os setores de alimentação e lazer funcionam das 12h às 21h; grandes lojas abrem das 13h às 21h; e lojas e quiosques, funcionam de 14h às 20h.

Aracaju Parque: o setor de alimentação e lazer funcionam das 12h às 22h; lojas âncoras das 13h às 21h; as lojas satélites e quiosques das 14h às 20h e a lotérica das 13h às 19h.

Peixoto (Itabaiana): o setor de alimentação funciona das 12h às 22h; lojas âncoras abrem das 13h às 21h; lojas satélites, das 14h às 20h.

Prêmio (Socorro): no domingo, o setor de entretenimento, lojas e quiosques funcionam das 14h às 20h. Já a praça de alimentação funciona das 12h às 22h.

Saúde

Funcionam normalmente as urgências dos hospitais municipais Fernando Franco e Nestor Piva, 24 horas (incluindo atendimento aos casos de síndromes gripais), além da Maternidade Municipal Lourdes Nogueira.

A urgência odontológica funcionará normalmente, 24 horas, no Centro de Especialidades Odontológicas, localizado na rua Carlos Pereira de Melo, 450, bairro Farolândia.

O Centro de Atendimento e Triagem a Síndrome Gripal (Gripário), localizado na Coroa do Meio, funcionará durante o final de semana, das 7h às 13h, mas fechará na segunda, retomando os atendimentos na terça-feira (9), das 7h às 19h.

Os atendimentos do Programa Ver a Vida acontecem somente até esta sexta, retornando na terça.

O atendimento dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) segue de porta aberta, apenas com o acolhimento noturno dos usuários já em acompanhamento.

Estarão fechadas as unidades de Saúde da Família e a sede administrativa da SMS, retornando ao funcionamento no dia 9.

O Centro de Especialidades Médicas (Cemar Siqueira Campos), que funciona de segunda a sexta, não funcionará na segunda, retomando os atendimentos no dia seguinte, a partir das 7h.

Lazer

O Parque Governador Augusto Franco (Sementeira), no Jardins, abrirá das 5h às 21h30.

O Parque Ecológico Poxim, no Inácio Barbosa, funcionará normalmente, das 6h às 18h.

O Centro de Artesanato Chica Chaves, no Bairro Industrial, estará fechado ao público.

Os serviços de embarque e desembarque na Orla Pôr do Sol, no Mosqueiro, ocorrerão normalmente, das 8h às 17h.