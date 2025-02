Embaixador e embaixatriz da Áustria visitam o estado de Sergipe

O embaixador e a embaixatriz da Áustria no Brasil, Stefan Scholz e Angelika Sholz, respectivamente, acompanhados de uma comitiva da Green Energy Park (GEP Global), visitam Sergipe nesta segunda, 17, e terça-feira, 18. A recepção é feita pela Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE) e tem como foco o fortalecimento das relações bilaterais entre os países, a fim de fortalecer projetos de transição energética, inovação, turismo sustentável e economia criativa.

Nos últimos anos, o embaixador visitou diversos estados do Nordeste. Em 2023, esteve em Recife (PE) para anunciar a intenção de reabrir o Consulado da Áustria em Pernambuco. Em 2024, o embaixador esteve no Piauí, abordando potencialidades em energia limpa e turismo. Neste ano, discutiu oportunidades de investimentos e potencialidades da Paraíba nas áreas de turismo, educação e energias renováveis.

A relação entre o Brasil e a Áustria vem sendo fortalecida por meio de diversos acordos de cooperação, entre eles o Acordo Bilateral de Cooperação na Área de Ciência e Tecnologia Brasil-Áustria, com o conteúdo focado na ciência. Em 2024, foi assinado o memorando de Entendimento para Cooperação Econômica e Inovação, que prevê o foco em quatro áreas temáticas: biodiversidade, energia renovável, mudanças climáticas e tecnologia de aviação.

Relações Sergipe-Áustria

Nos últimos anos, a relação entre Sergipe e Áustria foi marcada por eventos diplomáticos como a visita do ex-embaixador Hans Peter Glanzer, em 2010, visando conhecer a economia e a infraestrutura do estado. À época, o então embaixador ressaltou que os contatos entre o governo e as embaixadas são essenciais para entender a realidade e perspectivas dos estados, colaborando para a prospecção das relações bilaterais.

Em Aracaju, foi inaugurada, em 2022, a Casa de Cultura Brasil-Áustria (Kulturhaus Brasilien-Österreich), pela pedagoga brasileira Vanessa Noronha Tölle e pelo sociólogo austríaco Michael Tölle. O local é dedicado à realização de atividades culturais e educacionais.

Programação

17/02

11h – Visita à Agência Desenvolve-SE

12h – Almoço Fórum Comercial Fecomércio/FIES, no Hotel Vidam

15h30 – Visita às futuras instalações da ZPE Sergipe, na Barra dos Coqueiros/Santo Amaro das Brotas

17h – Visita à Casa de Cultura Brasil-Áustria

20h – Jantar com autoridades

18/02

9h – Atividade cultural: Visita ao Museu Memorial de Sergipe

15h – Recepção/Audiência com governador Fábio Mitidieri, no Palácio dos Despachos.

Foto: Ascom Desenvolve-SE