Embarque do 1º grupo de intercambistas do Sergipe no Mundo 2025 acontece sábado

Os estudantes da rede estadual de ensino de Sergipe estão nos preparativos finais para embarcar na maior aventura educacional de suas vidas. No próximo sábado, 26, o primeiro grupo de intercambistas de 2025 do Sergipe no Mundo – programa de internacionalização da educação básica de Sergipe – embarcará para a Espanha, França, Inglaterra e Irlanda. São 50 estudantes que viverão um mês de imersão educacional e internacional.

Técnicos e gestores do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), estarão no Aeroporto Santa Maria, às 8 horas, para recepcionar os estudantes e familiares nessa partida carregada de sentimentos, emoção e conhecimento. O primeiro embarque está previsto para as 10 horas, com destino à Brighton e Cambridge, na Inglaterra. O segundo será às 12h40 para Málaga, na Espanha, e Waterford, na Irlanda. Os intercambistas com destino a Lyon, na França, embarcarão às 18 horas.

O Sergipe no Mundo é o programa de internacionalização da educação básica da rede estadual de Educação e, por ano, leva 100 estudantes para intercâmbios educacionais. Ao todo, são investidos R$ 5.898.072,50 na edição de 2025 do Sergipe no Mundo.

O programa abraça alunos do ensino médio entre 14 e 17 anos de idade, da rede pública estadual, para uma oportunidade de vivências e experiências de imersão, socialização de cultura e de uma cidadania global. Os intercambistas terão uma extensa agenda de estudos em uma escola local, visitas culturais e passeios, além da convivência com uma família de cada país onde irão se hospedar.

Os jovens já receberam o kit viagem entregue aos intercambistas, completo e pensado para garantir conforto e segurança durante os 30 dias de intercâmbio. Cada aluno recebeu uma mala com capacidade de até 23kg com capa, mochila, necessaire, camiseta, conjunto de moletom, diário de bordo, garrafa térmica (squeeze), etiquetas de bagagem, bolsa lateral e broches com a identidade visual do programa. Além dos itens de viagem, os jovens receberam um aparelho celular doado pela Receita Federal.

A segunda turma, prevista para o segundo semestre, viajará para Vancouver (Canadá), San Diego (EUA), Camberra (Austrália) e Sevilha (Espanha). Todos os estudantes recebem, gratuitamente, a documentação necessária para a viagem, como passaporte e visto.

As despesas do estudante intercambista durante a estada no país de destino serão custeadas por meio de uma bolsa de manutenção, correspondente a mil vezes o valor da moeda do país de destino. Além disso, os jovens receberão apoio financeiro de R$ 1.100 para despesas pessoais e acompanhamento psicossocial por meio do Programa Acolher.

Os estudantes contemplados com o intercâmbio, ao retornarem da imersão cultural e linguística, estarão automaticamente matriculados nos devidos cursos de idiomas no Centro Estadual de Idiomas.

Foto arquivo: Ascom/Seed