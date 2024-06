Embratur e Google firmam parceria para otimizar o turismo online

Na quinta-feira (13), no Rio de Janeiro, a Embratur firmou uma importante parceria com o Google, visando fortalecer a presença digital de micro, pequenas e médias empresas do setor de turismo, como restaurantes, hotéis e agências de viagem. O projeto “Conecte, Engaje e Dê Seus Próximos Passos com o Google” oferecerá workshops e conteúdos focados em boas práticas digitais. A iniciativa busca melhorar a competitividade dos produtos e serviços dessas empresas, com todas as ações sendo divulgadas no site do EmbraturLAB, o laboratório de inovação da Embratur.

Cristo Redentor // Crédito: Tânia Rego / Ag. Brasil

Empresários interessados poderão acessar o site do EmbraturLAB para treinamentos e tutoriais, com suporte disponível via o e-mail embraturlab@embratur.com.br. Sem dúvida, esta colaboração entre Embratur e Google, fornecendo aos empreendedores os recursos necessários para se destacarem em um mercado cada vez mais digital e competitivo, representa um marco para o turismo brasileiro,

“Voo do Forró”, rota Recife-Caruaru, tem muito forró a bordo

Muito forró, alegria e animação marcaram o lançamento do “Voo do Forró” na quinta-feira (13), no Aeroporto Internacional do Recife. O voo ligará o Recife a Caruaru, cidade do agreste pernambucano famosa pelo seu São João, um dos maiores do Brasil. A rota será operada duas vezes por dia, saindo do Recife às 8h e às 14h55, e pousando em Caruaru às 8h35 e às 15h30, respectivamente. Os retornos de Caruaru serão às 9h10 e às 16h05, chegando à capital pernambucana às 9h45 e às 16h40. A aeronave utilizada será o ATR, com capacidade para 70 passageiros.

As 20 praias brasileiras mais populares no Instagram

A Preply, plataforma global de aprendizado de idiomas, realizou uma pesquisa detalhada para identificar as praias brasileiras mais populares no Instagram. Utilizando como referência as mais de 130 praias destacadas no visitbrasil.com, portal oficial de turismo do Brasil, foram analisadas quantas publicações na rede social estão marcadas usando a hashtag com o nome da praia.

A região Nordeste se destaca em relação à popularidade de suas praias no Instagram, e algumas em destinos como Fortaleza, Recife, Natal, Pipa, Porto de Galinhas, Fernando de Noronha, Aracaju e João Pessoa aparecem na lista das favoritas do Brasil. Além das já mencionadas, encontramos outras praias bem populares no Instagram, como a Praia do Cupe, em Porto de Galinhas (PE), a Praia do Sancho, em Fernando de Noronha, a Praia do Saco, em Estância (SE) e a Praia do Bessa, em João Pessoa.

Festival Interlagos 2024: Cidade do Automóvel promete experiência única

Com 15 montadoras confirmadas e a participação de 40 expositores de acessórios, autopeças, lubrificantes e seguros, o “Festival Interlagos 2024/Carros” combinará negócios e experiências no autódromo José Carlos Pace, em São Paulo. A “Cidade do Automóvel” oferecerá diversas áreas temáticas, incluindo Drive Village, Off Land, Fire Land e Tech Land, proporcionando uma imersão completa no universo automobilístico. Aclamado como o maior evento de experiência motor do mundo, o festival será realizado de 8 a 11 de agosto.



Interlagos, em São Paulo // Divulgação/PMSP

O “Festival Interlagos/Motos”, realizado em junho de 2023, movimentou R$ 450 milhões, com 200 marcas e 135 mil visitantes. Esse sucesso servirá de base para o festival de carros que será realizado em agosto. Com negociações em andamento com mais 11 montadoras, espera-se um público de 150 mil visitantes. A Prefeitura de São Paulo reconheceu oficialmente o festival como estratégico, firmando um contrato de cinco anos até 2028.

Aumento na oferta de voos para as festas juninas no Nordeste

A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) revela que a oferta de voos de GOL, Latam e Voepass para algumas das maiores festas juninas da região Nordeste terá um aumento de 16%, ou o equivalente a 540 frequências adicionais, em comparação com o mês de junho de 2023. Para chegar a esses números, a associação utilizou dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Segundo a presidente da Abear, Jurema Monteiro, “ampliar a oferta é também estimular as economias locais, gerar empregos e renda, pilares de nossas associadas e do setor aéreo”.

Minas Gerais movimenta R$ 5 bilhões por ano em turismo da fé, diz governo estadual

O Observatório de Turismo de Minas Gerais, ligado ao governo estadual, aponta que o turismo religioso movimenta cerca de R$ 5 bilhões anualmente no estado. Segundo os dados, 36% dos turistas que chegam a Minas Gerais têm como principal objetivo visitar locais e eventos de valor histórico-cultural e religioso. Em 2024, a segunda edição do programa Minas Santa atraiu 500 mil turistas durante a Semana Santa, com 660 ações em cerca de 600 municípios.



Ouro Preto // Divulgação

Minas Gerais oferece 11 rotas de turismo religioso, dentre elas a Rota da Peregrinação e o Caminho da Fé. O Ore Comigo Music Festival, maior festival de música e oração da América Latina, destaca-se ao impulsionar a economia e a ocupação hoteleira em Belo Horizonte. Em 2023, o evento gerou 1.000 empregos diretos, arrecadou 16 toneladas de alimentos e reuniu 60 mil pessoas. A próxima edição ocorrerá em 22 de junho, no estádio Mineirão.

Brasil abre inscrições para ampliação de voos internacionais

Companhias aéreas, brasileiras ou estrangeiras, podem se inscrever até 25 de junho na segunda rodada do Programa de Aceleração do Turismo Internacional (Pati), que visa ampliar a conectividade aérea com novos voos internacionais para o Brasil. Essa iniciativa é uma parceria entre os Ministérios do Turismo, de Portos e Aeroportos, e a Embratur, incentivando voos regulares para destinos turísticos brasileiros.



Arquivo / MTur

Na primeira fase, foram criados mais de 70 mil novos assentos, e a expectativa é adicionar mais 11.000, totalizando mais de 80 mil lugares. O programa investirá R$ 1,6 milhão do Fundo Nacional de Aviação Civil (Fnac) para ampliar a oferta de vagas em voos internacionais e melhorar a experiência dos turistas em aeroportos brasileiros. As novas rotas, disponíveis entre outubro de 2024 e março de 2025, incluem voos da Azul Linhas Aéreas, Latam e Ibéria, conectando o Brasil a Assunção, Lima e Madri, respectivamente.

Paraíba recebe 10 famtours durante o mês de junho

Aproximadamente 150 agentes de Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal, Paraná e Rio de Janeiro participarão desses tours, conhecendo as atrações turísticas e os tradicionais festejos juninos do estado. Segundo o presidente da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), Ferdinando Lucena, o Governo do Estado tem realizado um trabalho intenso junto às operadoras e aos agentes de viagens para apresentar os atrativos turísticos da Paraíba de forma inteligente e estratégica. Participam dessa ação grandes operadoras, como Azul Viagens, CVC Corp, Trend, Visual, Cativa e Urbi et Orbi.

#Ipanema vs #Copacabana: qual é a praia favorita no Instagram?

Ipanema e Copacabana são, sem dúvida, duas das praias mais famosas do Brasil e do mundo. Situadas na cidade do Rio de Janeiro, essas praias icônicas atraem milhões de visitantes anualmente, tanto por sua beleza natural quanto por sua vibrante vida cultural e social. Quando se trata de popularidade no Instagram, os dados de publicações por hashtag mostram que não temos um vencedor claro. Por um lado, os números revelam que Copacabana lidera com a hashtag geral #copacabana, que possui aproximadamente 4,7 milhões de postagens, superando #ipanema, que conta com cerca de 3,6 milhões de publicações.



Ipanema / Copacabana // Reprodução

No entanto, a hashtag #ipanemabeach tem mais postagens, com cerca de 459 mil, do que #copacabanabeach, com aproximadamente 350 mil, o que pode indicar que Ipanema é mais popular entre os usuários internacionais que compartilham suas fotos e legendas em inglês. Por outro lado, ao usar as hashtags em português, #praiadecopacabana (147 mil postagens) supera novamente #praiadeipanema (123 mil postagens), talvez mostrando ser a favorita dos nativos do Brasil. A escolha entre as duas depende do que cada visitante procura em sua experiência em terras cariocas, mas uma coisa é certa: seja qual for a praia, as fotos serão espetaculares.

* Hugo Julião é jornalista, radialista e publicitário.